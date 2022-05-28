Saat 22.00'de başlaması gereken mücadelede güvenlik gerekçesiyle başlayamadı.

Paris'te bazı taraftarlar, demir korkuluklardan tırmanarak Şampiyonlar Ligi finalinin oynanacağı Stade de France'a girdi.

UEFA, güvenlik gerekçesiyle maçın başlangıcını 3. kez erteleyerek 22.36'ya aldı.

???? Paris'te bazı taraftarlar, demir korkuluklardan tırmanarak Şampiyonlar Ligi finalinin oynanacağı Stade de France'a girdi.



➡️ UEFA, güvenlik gerekçesiyle maçın başlangıcını 3. kez erteleyerek 22.36'ya aldı.pic.twitter.com/ps03TTTtkD — AA SPOR (@aa_spor) May 28, 2022

Dev mücadele 36 dakikalık gecikmenin ardından başladı.

Paris'teki Stade de France ev sahipliği yapıyor. Karşılaşmada Fransız hakem Clement Turpin düdük çalıyor.

Liverpool ile Real Madrid, bugün oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde aralarındaki 9. maça çıkacak.

Real Madrid 17, Liverpool 10. kez Şampiyonlar Ligi'nde final oynayacak. Turnuva tarihinin en başarılı takımı Real Madrid 14. kez şampiyon olmak istiyor. Liverpool ise 7. defa kupanın sahibi olmaya çalışacak.

İki takım daha önce 8 defa karşılaştı. Bu karşılaşmaların 4'ünü Real Madrid, 3'ünü Liverpool kazandı. Bir maç ise berabere bitti. Real Madrid 10, Liverpool ise 8 gol attı.

İLK 11'LER

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Thiago; Salah, Mané, Luis Díaz

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Kroos, Casemiro, Modric, Valverde; Benzema, Vinicius.