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Spor
AA 20.12.2023 18:29

Şampiyonlar Ligi en iyi golüne Galatasaray'dan iki futbolcu aday gösterildi

Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu ve Tete, UEFA Şampiyonlar Ligi 2023-24 sezonu grup aşamasının en iyi golü adayları arasına adlarını yazdırdı.

Şampiyonlar Ligi en iyi golüne Galatasaray'dan iki futbolcu aday gösterildi
[Fotograf: AA]

UEFA'nın aday gösterdiği en iyi goller arasında, Galatasaray'ın Manchester United'ı konuk ettiği maçta Kerem Aktürkoğlu'nun skoru 3-3'e getiren ve Tete'nin Kopenhag'a karşı iç sahada attığı goller de yer aldı.

Diğer adaylar arasında, Braga'dan Bruma, Newcastle United'dan Joelinton, Arsenal'den Gabriel Jesus, Atletico Madrid'den Alvaro Morata, Young Boys'tan Meschack Elia, Manchester United'dan Brunu Fernandes, Leipzig'den Xavi Simons ve Manchester City'den Erling Haaland'ın golleri bulunuyor.

Futbolseverler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin internet sitesine girerek oylamaya katılabiliyor.

Galatasaray, bu sezon Şampiyonlar Ligi A Grubu'nu 5 puanla üçüncü sırada tamamlayarak yoluna UEFA Avrupa Ligi'nden devam etme hakkı kazanmıştı.

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