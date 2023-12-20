Galatasaray Karagümrük'ü tek golle geçti

RAMS Park'ta hakem Tugay Kaan Numanoğlu’nun yönettiği karşılaşmayı Galatasaray, 41. dakikada Kerem Aktürkoğlu’nun attığı tek golle 1-0 kazandı.

Sarı-kırmızılılar, Fatih Karagümrük karşısında 14. galibiyetini alarak puanını 43’e yükseltti. Fenerbahçe'nin aynı puanla liderlik koltuğunda oturduğu ligde Galatasaray, averajla ikinci sırada yer alıyor.

Galatasaray, 24 Aralık Pazar günü oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesi haftayı kayıpsız kapatmış oldu.

Fatih Karagümrük ise ligdeki 7. mağlubiyetini aldı. Kırmızı-siyahlıların ligde 17 puanı bulunuyor.

Sarı kart sınırındakilerde kart görmedi

Galatasaray’da sarı kart sınırında olan Davinson Sanchez, Fatih Karagümrük müsabakasında sakatlığından dolayı oynamazken, Sacha Boey ise kart görmeden karşılaşmayı tamamladı.

Galatasaray evindeki yenilmezlik serisini 25’e çıkardı

Galatasaray, Fatih Karagümrük karşılaşmasıyla birlikte Süper Lig’de evindeki yenilmezlik serisini 25 maça çıkardı.

Günay Güvenç ilk kez 11'de

Galatasaray'da sarı kart cezalısı Fernando Muslera'nın yerine kalede Günay Güvenç, ilk kez bir resmi maçta ilk 11'de forma giydi.

[Fotoğraf: AA]

Galatasaray'da 2 oyuncu, ceza ve sakatlık nedeniyle Fatih Karagümrük maçında forma giymedi.

Sarı-kırmızılı ekipte sarı kart cezalısı olan kaleci Fernando Muslera, maçta görev alamadı.

Nelsson 100. resmi maçına çıktı

Galatasaray'ın Danimarkalı futbolcusu Victor Nelsson, sarı-kırmızılı forma altında 100. resmi maçına Fatih Karagümrük karşısında çıktı.

Şota Arveladze, Karagümrük'te ilk maçında

Fatih Karagümrük, yeni teknik direktörü Şota Arveladze yönetimindeki ilk sınavını Galatasaray karşısında verdi.

[Fotoğraf: İHA]

İki futbolcu ceza sınırında

Galatasaray'da Sacha Boey ve Davinson Sanchez, karşılaşma öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu oyuncular, müsabakada kart görmesi durumunda 18. haftadaki Fenerbahçe derbisinde görev yapamayacak.

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

9. dakikada sağ tarafta Boey’in pasıyla savunma arkasına sarkan Mertens, yerden ceza sahası içi penaltı noktasına doğru pasını aktardı. Kerem Aktürkoğlu’nun uzak direğe tek vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarıya çıktı.

13. dakikada ceza sahası dışı sağ tarafından Ziyech’in direkt kaleye yaptığı serbest vuruşta kaleci Emre meşin yuvarlağı güçlükle çeldi.

34. dakikada ceza sahası dışı orta alanından Eysseric’in kafayla indirdiği topa ceza sahası dışı sol tarafından Rohden’in bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan dışarıya gitti.

GOL - 41. dakikada ceza sahası dışında Kerem Demirbay'ın uzak mesafeden sert şutunda kaleci Emre topu sektirdi. Dönen topa altıpas içerisinde Kerem Aktürkoğlu'nun dokunuşuyla meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

[Fotoğraf: İHA]

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibinin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

64. dakikada Abdülkerim’in savunma arkasına gönderdiği uzun pasa hareketlenen Ziyech, topla beraber ceza sahasına girip pasını Bakambu’ya aktardı. Ceza sahası içi sağ çaprazından Bakambu’nun şutunda meşin yuvarlak kalenin yanından dışarıya gitti.

75. dakikada sağ taraftan Sacha Boey’in ceza sahası içine pasında penaltı noktası yakınından Kerem Aktürkoğlu’nun şutunda savunmaya da çarpan top kalenin üzerinden kornere çıktı.

77. dakikada Paoletti’nin ceza yayı üzerinden ara pasında Can Keleş, ceza sahası içi sol çaprazından şutunu çekti. Günay’ın kurtarışı sonrası Can Keleş’e çarpan top, kalenin yanından dışarıya gitti.

90. dakikada sağ taraftan Ryan Mendes'in ortasına iyi yükselen Serdar Dursun'un ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı kafa vuruşunda kaleci Günay topu kornere çeldi.

Karşılaşmayı Galatasaray, 1-0 kazandı.

Galatasaray: Günay Güvenç, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Lucas Torreira (Kaan Ayhan dk. 82), Kerem Demirbay (Ndombele dk. 71), Hakim Ziyech (Tete dk. 70), Dries Mertens (Cedric Bakambu dk. 61), Kerem Aktürkoğlu (Wilfred Zaha dk. 82), Mauro Icardi

Fatih Karagümrük: Emre Bilgin, Veseli (Nazım Sangare dk. 87), Biraschi, Dresevic, Levent Mercan, Feghouli (Lawrence dk. 87), Ryan Mendes, Rohden, Eysseric (Paoletti dk. 65), Can Keleş (Serdar Dursun dk. 77), Lasagna

Yedekler: Furkan Bekleviç, Kerem Kesgin, Samed Onur, Emir Tintiş, Salih Dursun, Adnan Uğur

Gol: Kerem Aktürkoğlu (dk. 41) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Hakim Ziyech, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Rohden, Ryan Mendes, Paoletti (Fatih Karagümrük)

Stat: RAMS Park

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Ceyhun Sesigüzel, Candaş Elbil