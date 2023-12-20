Emre Belözoğlu: Halil Umut Meler'e üzgün olduğumu söyledim

Belözoğlu, yarın Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak takımının kulüp tesislerinde gerçekleştirdiği antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Çaykur Rizespor maçında yaşanan olaylardan dolayı üzgün olduğunu bir kez daha ifade eden Belözoğlu, bu düşüncelerini maçtan sonra da dile getirdiğini anımsattı.

Olayın gelişimini bir kez daha anlatmak istediğini vurgulayan Belözoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Ben olaya vakıf olduğumda soyunma odasındaki kendi odamdaydım. Yardımcılarım ilettikten sonra sahaya çıktım. Halil hoca (Halil Umut Meler) ve ekibinin yanına giderek üzgün olduğumu ifade ettim. Daha sonrasında da koridorda tekrar karşılaştık ve kendilerine sarılıp çok üzgün olduğumu söyledim. Takımım adına, hocanın adına üzgün olduğumu belirttim. Takımım adına kendisinden yanlış hatırlamıyorsam 3-4 kere özür diledim. Ama biraz önce söylediğim yere geliyoruz. Dilediğimiz özrün herhalde pek karşılığı olmadı."

Halil Umut Meler'in dün açıklama yaptığını hatırlatan Belözoğlu, "Üzülerek söylemek zorundayım ama kendisini ele vermiş, kamuoyuna da yakalanmış oldu. Halil Umut Meler, hem hoca olarak hem sportif direktör hem de sporcu olduğum süreçte kendisinin bahsettiği olaydan sonra 14 tane maçıma birinci hakem görevi olarak atanmış. Hiç böyle bir olayımız olmadı. Hiçbir şey yaşanmadı. Biz hayır olan şeyleri genelde hatırlamaya çalışıyoruz. Bize kin olarak gelecek olayları hatırlamamaya, unutmaya gayret eden bir yapıda bir insanım." diye konuştu.

"Hayatım boyunca plan yaparak hiçbir maça çıkmadım"

Belözoğlu, hayatı boyunca aksiyonun içinde ani kararlar aldığı için Türk futbolunda "kötü çocuk" olarak anıldığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Hayatım boyunca plan yaparak hiçbir maça çıkmadım. Bu planın içinde de olacak birisi değilim. Beni seven, sevmeyen herkes de bilir ki ben kendi işimi kendim hallederim. Kimseyi de kullanmam. Sayın başkanımız da kimsenin talimatıyla iş yapacak bir şahıs değildir. Kendisi bu kulübe çok fazla maddi ve manevi emeği olmuş bir insandır. Bunu da dile getirdim. Başkanımız tarafından kırmızı çizgilerin aşıldığını ilettim. Bütün yaşanılmış olayların hakemler üzerindeki değerlendirmelerin de sadece bir şahsa, sayın başkanımıza yüklenerek sanki hesap kesilecekmiş gibi bir ortamın da olmasının sağlıklı olmadığını da ifade ettim. Gelinen noktada ne yazık ki üzgünüm. Halil hoca adına, Türk futbol adına, bir spor adamı olarak üzgünüm."

Ailenin her şeyden önce geldiğine dikkati çeken Belözoğlu, "Kendisi de yapmış olduğu röportajda ailesinden ve kendisinden de özür dilenmediğine dair ifadeleri var. Ancak yakında görüntüler de çıkar. Kendisinden özür dilediğime dair görüntüler de çıkacak. Futbol, hiç kimsenin ailesinden de daha değerli değildir. Kendisinin de ailesiyle beraber çok sağlıklı, huzurlu bir yaşantısı olmasını temenni ediyorum. Bu iyi dileklerimi de kendisine ileteyim. Bence haklı olanın acelesi yok. Kendisi bence çok acele etti." ifadelerini kullandı.

"Maçtan sonra da telefonla aradım"

Maçtan sonra da Halil Umut Meler'in arkadaşlarına ve ailesine ulaşmaya çalıştığını aktaran Belözoğlu, "Maçtan sonra da telefonla aradım. Bana müsait olmadığını ilettiler. Bu algının gerçeğin önüne geçme hali bizim adımıza da yeterince yorucu olmaya başladı. Buradan bu mağdur olma durumundan da kendilerine bir pay çıkarma halinden Türk futbolunun vazgeçmesi gerekiyor. Bir ve beraber olarak, gerçekleri ortaya koyarak konuşulması gerekenlerin konuşulduğu sürece bence problemler aşılabilir." dedi.

Halil Umut Meler'in açıklamalarında ayrıca provokasyondan bahsettiğini belirten Belözoğlu, "Bunu da özellikle söylemek istiyorum, bir ara kendi maçlarını izlerse geçmişe dönük provokatif tarafın bizim olmadığını net bir şekilde görebilir. Ben bu maç da dahil olmak üzere kendisini provoke edecek hiçbir hal ve tavır içinde bulunmadım." değerlendirmesinde bulundu.

"Bir şey yapmak isteyen direkt yan kulübedeki meslektaşına gitmez"

Bir basın mensubunun "Halil Umut Meler açıklamasında 'Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut olmasaydı ne olacaktı' sözlerini kullandı. Bu konuda ne söylemek istersiniz?" sorusu üzerine Belözoğlu, şu yanıtı verdi:

"Bir şey yapmak isteyen direkt yan kulübedeki meslektaşına gitmez. Ben kendisine tebrik etmek ve geçmiş olsun demek amaçlı yanına gittim. Biz hakemle alakalı kendi içimizde bir değerlendirme yaptık. Benim orada hakeme gitme isteğimi ne meslektaşım ne de başka birisi durdurmadı. Durdurulmaya da ihtiyacım yok. Bir şey yapmak istersem beni de hiç kimse tek koluyla tutamaz. Geçmişte hata yapmış olan biri olarak samimice söylüyorum."

Koridordaki görüntüler paylaşıldı

MKE Ankaragücü tarafından maç sonunda soyunma odasına giden koridordaki güvenlik kamerası görüntüleri paylaşıldı.

Görüntülerde teknik direktör Emre Belözoğlu'nun koridorda yanına gittiği hakem Halil Umut Meler'e sarılarak bir süre konuştukları görülüyor.