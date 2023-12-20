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Spor
TRT HABER/AA 20.12.2023 16:47

Gol düellosunu Fenerbahçe kazandı

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Mondihome Kayserispor’u 4-3 mağlup etti. Batshuayi attığı 3 golle yıldızlaştı.

Gol düellosunu Fenerbahçe kazandı
[Fotograf: AA]

RHG Enertürk Enerji Stadı'nda hakem Zorbay Küçük yönettiği karşılaşmayı, Fenerbahçe 4-3 kazandı.

Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Cengiz Ünder atarken 40, 50 ve 79. dakikalarda sahneye çıkan Michy Batshuayi attığı 3 golle yıldızlaştı.

Fenerbahçe, Kayseri deplasmanından aldığı önemli galibiyetle puanını 43’e yükselterek liderliğini sürdürdü.

Sarı-lacivertliler, 24 Aralık Pazar günü oynanacak Galatasaray derbisi öncesi haftayı kayıpsız kapatmış oldu.

Kayserispor ise 29 puanla ve maç fazlasıyla 3. sıradaki yerini korumuş oldu.

Ali Çamlı, hakemleri tribünlere alkışlattırdı

Karşılaşma öncesi Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı maçı yönetecek hakemlere çiçek verip tribünlere alkışlattırdı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

3. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında, ceza sahası dışında topla buluşan Fred'in pası ile kaleciyle karşı karşı kalan Batshuayi'nin vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

GOL - 8. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Fred'in pası ile ceza sahası dışında topla buluşan Cengiz Ünder'in yerden vuruşunda meyşin yuvarlak ağlarla gitti: 0-1.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

18. dakikada soldan gelişen Fenerbahçe atağında Szymanski, topu ceza sahasındaki Tadic'e aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda kaleye yönelen topu kaleci Bilal Bayazıt tokatlayarak uzaklaştırdı.

23. dakikada gelişen Kayserispor atağında sol kanattan ceza sahasına giren Morte'nin ortasına Gökhan Sazdağı'nın gelişine sert şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

37. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun soldan kullandığı serbest vuruş sonrası İsmail Yüksel'in penaltı noktası civarından kafa vuruşunda, top direğin yanından az farklı auta gitti.

GOL - 40. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Cengiz Ünder'in pası ile ceza sahasında topla buluşan Batshuayi'nin sert şutunda, top ağlara gitti: 0-2.

GOL - 45+4'de Kayserispor farkı 1'e indirdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Cardoso'nun vuruşunu kaleci Livakovic çeldi. Topu önünde bulanan Kemen, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 1-2.

Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Hosseini, Attamah, Hasan Ali Kaldırım, Kartal Kayra, Karimi, Kemen, Cardoso, Boa Morte, Thiam.

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Serdar Aziz, Djiku, Ferdi Kadıoğlu, İsmail, Fred, Cengiz Ünder, Tadic 

Goller: Dk. 8 Cengiz Ünder, Dk. 40 Batshuayi (Fenerbahçe), 45+4 Kemen (Mondihome Kayserispor)

Sarı kart: Dk. 36 Karimi (Mondihome Kayserispor)

Stat: RHG Enertürk Enerji

Hakemler: Zorbay Küçük, Erdem Bayık, İlker Takpak

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