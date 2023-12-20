Antalya'da gol sesi çıkmadı

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı, hakem Kadir Sağlam yönetti.
Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan karşılaşmada kazanan çıkmadı.
Mücadele başladığı gibi golsüz sona erdi.
Bu sonuçla Antalyaspor puanını 24'e, Kasımpaşa 22'ye yükseltti
KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI
3. dakikada Jehezkel’in ara pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Bytyqi’nin vuruşu dışarı çıktı.
16. dakikada Güray Vural’ın sol kanattan penaltı noktası üzerine ortasında Asombalonga’nın gelişine vuruşu üstten auta gitti.
20. dakikada Kasımpaşa’nın sağ kanattan kullandığı kornerde ceza yayına gelen topta Gökhan Gül’ün vuruşu yandan auta gitti.
Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
51. dakikada Yasin Özcan'ın sol kanattan ortasında arka direkte topla buluşan Mamadou Fall'ın bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden auta çıktı.
56. dakikada sol kanattan Hajradinovic'in ortasında altıpas içinde Omeruo'nun kafa vuruşunda kaleci Ataberk Dadakdeniz son anda topu kornere çeldi.
75. dakikada Ben Ounes’in pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Aytaç Kara’nın vuruşunu kaleci son anda kornere çeldi.
87. dakikada Van De Streek’in uzun pasında sağ çaprazdan ceza alanına giren Ege Bilsel’in yerden sert şutu kalecide kaldı.
Karşılaşma golsüz beraberlikle sonuçlandı.
Antalyaspor: Ataberk, Veysel Sarı (Bahadır Öztürk dk. 60), Ömer Toprak, Güray Vural, Saric, Erdoğan Yeşilyurt (Ege Bilsel dk. 80), Kaluzinski, Jehezkel (Bünyamin Balcı dk. 70), Safuri (Van De Streek dk. 80), Bytyqi (Larsson dk. 70), Assombalonga
Kasımpaşa: Gianniotis,Winck, Sadık Çiftpınar, Omeruo, Yasin Özcan (Ngoy dk. 72), Gökhan Gül, Aytaç Kara, Ben Ouanes, Hajradinovic, Fall, Da Costa (Gomis dk. 90)
Sarı kartlar: Assombalonga, Güray Vural (Antalyaspor), Sadık Çiftpınar, Fall (Kasımpaşa)
Stat: Corendon Airlines Park Antalya
Hakemler: Kadir Sağlam, Selahattin Altay, Murat Altan