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Spor
AA 03.06.2023 10:01

Şampiyon Galatasaray derbide Fenerbahçe'yi konuk edecek

Spor Toto Süper Lig'de bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu garantileyen Galatasaray, 37. haftada 4 Haziran Pazar günü Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Şampiyon Galatasaray derbide Fenerbahçe'yi konuk edecek
[Fotograf: AA]

Nef Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak derbiyi hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Ligde geride kalan 36 haftada 26 galibiyet, dörder beraberlik ve yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 82 puan topladı. Galatasaray, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 5 puan önünde girerek şampiyonluğu garantiledi.

Sarı-lacivertliler ise 24 galibiyet, beşer beraberlik ve yenilgiyle 77 puan elde etti. Şampiyonluk hasreti 9 sezona çıkan Fenerbahçe, ikincilik mücadelesi için Beşiktaş ile çekişiyor.

Derbiye tam kadro

Sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe karşısına tam kadro çıkacak.

Ligin 34. haftasındaki İstanbulspor mücadelesinde kırmızı kart gören ve 2 maç ceza alan Nicolo Zaniolo, derbiyle sahalara dönecek.

Sakat futbolcusu bulunmayan Galatasaray, Zaniolo'nun da dönmesiyle derbide tam kadro olacak.

Kupasını alacak

Şampiyonluğunu ilan eden sarı-kırmızılı ekip, derbiden sonra kupasına kavuşacak.

Karşılaşmanın ardından Nef Stadı'nda kupa töreni düzenlenecek. Tarihinin 23. Süper Lig şampiyonluğunu elde eden Galatasaray, maçtan sonra kurulacak podyumda zaferini kutlayacak.

Sezonu derbiyle kapatacak

Galatasaray, Fenerbahçe derbisinden sonra sezonu kapatacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda yoluna devam edemeyen sarı-kırmızılılar, Süper Lig'deki son maçını da Fenerbahçe ile yapacak.

Galatasaray, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ligden çekilen Atakaş Hatayspor ile 38. haftada yapması gereken karşılaşmada hükmen galip sayılacak.

Sarı-kırmızılı futbolcular, derbinin ardından tatile çıkacak.

Son 4 maçını kazandı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son 4 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.

Ligde son olarak 32. haftadaki Beşiktaş derbisinde mağlubiyet yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasında Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Demir Grup Sivasspor ve MKE Ankaragücü'nü yendi.

Ligin en az gol yiyen takımı

Galatasaray son 2 haftasına girilen Süper Lig'in en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor.

Ligde çıktığı 33 müsabakada kalesinde 27 gol gören Galatasaray, ligin en iyi savunma yapan takımı olarak dikkati çekiyor.

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