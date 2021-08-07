2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boksta kadınlar 69 kiloda Busenaz Sürmeneli, altın madalya kazandı.

Final maçını ekran başında izleyen ailesi, Busenaz'ın tarihi başarısıyla gururların en büyüğünü yaşadı.

Busenaz'ın annesi Songül Sürmeneli, final maçını izlerken dualarını kızından eksik etmedi. Anne Sürmeneli, ekran karşısında gözünü bile kırpmadı.

"Bismillahirrahmanirrahim... İman gücü, iman gücü inanma gücü..." diye dualar eden Songül Sürmeneli, binlerce kilometre uzakta ter döken kızına güç oldu.

"Türk halkına armağan olsun"

Busenaz'ın şampiyonluğuyla dünyalar anne Sürmeneli'nin oldu. Tokyo 2020'de altın madalya kazanan milli boksör Buse Sürmeneli'nin, tekvando eğitmeni annesi Songül Sürmeneli gururların en büyüğünü yaşadı.

Songül Sürmeneli kızının elde ettiği başarıyla ilgili olarak duygularını şöyle ifade etti:

"Buse hak etti bunu, Buse canla başla verdiği yürekle savaşla bunu başardı. Savaşçı ruhuyla birlikte başardı, kızımı alnından öpüyorum. Türk halkına armağan olsun."

"Buse'de imkansız kelimesinin var olduğunu hiç düşünmüyorum"

Busenaz gibi boksör olan ikizi Tuğçenaz da kardeşinin başarısıyla büyük mutluluk yaşadı.

Tuğçenaz, kardeşinin başarısıyla ilgili olarak "Buse'de imkansız kelimesinin var olduğunu hiç düşünmüyorum. İmkansız diye bir şey yok. Buse hayal etti. Sakatlandı, yeri geldi ağladı, aç kaldı ve sonunda başardı" dedi.

Tokyo'da tarih yazan Busenaz'ın ringden iner inmez ilk işi telefonla Trabzon'daki ailesini aramak oldu.

Sürmeneli ailesi şimdi başarısıyla Türkiye'yi sevince boğan Busenaz'a kavuşmayı bekliyor