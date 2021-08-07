Beşiktaş yönetimi, şampiyon kadroyu korudu. Daha önce Atiba, Utku, Gökhan Töre ve Rosier'e imza attıran siyah beyazlılar, geçen sezonun yıldızı Rachid Ghezzal'ı da renklerine bağladı.

Yönetim, uzun süren pazarlıklar sonrasında Cezayirli oyuncunu bonservisini elinde bulunduran Leicester City'yi ikna etti.

Beşiktaş, 29 yaşındaki oyuncu için İngiliz ekibine 3 milyon euro ödeyecek. Siyah beyazlılar, Ghezzal ile daha önce 3+1 yıllık sözleşme imzalama konusunda el sıkışmıştı.

Önümüzdeki hafta İstanbul'a gelecek olan Ghezzal, işlemlerinin yetişmesi durumunda cuma günü oynanacak Süper Lig'in açılış maçında Çaykur Rizespor'a karşı görev yapabilecek.

Geride kalan sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak geçiren Cezayirli oyuncu, ligde 31 maçta 8 gol atıp, 17 asiste imza atmıştı.

Golcü transferinde de hedefte Luuk De Jong

Diğer yandan golcü transferinde de hedefte Luuk De Jong bulunuyor.

Hollandalı oyuncuya 2,5 milyon euro olan maaşının tamamını karşılamayı taahhüt eden Beşiktaş yönetimi, gelecek cevabı bekliyor.

Siyah beyazlılar, 30 yaşındaki oyuncunun kararına göre hareket planını belirleyecek.