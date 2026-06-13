"Sambacılar" Dünya Kupası'nda 24 yıllık hasreti sona erdirmeye çalışacak

Dünya Kupası tarihinin en başarılı takımı olarak dikkati çeken Brezilya, 2026 FIFA Dünya Kupası C Grubu'ndaki ilk maçında yarın Fas ile ABD'de karşı karşıya gelecek.

Brezilya, C Grubu'nda Fas'ın yanı sıra İskoçya ve Haiti ile mücadele edecek.

24 yıllık kupa hasreti

Dünya Kupası'nda son şampiyonluğunu 2002'de elde eden "Sambacılar", 24 yıl sonra tekrar dünya futbolunun zirvesine çıkmayı hedefliyor.

Tüm Dünya Kupası organizasyonlarında yer alan tek takım ünvanına sahip "Sambacılar", daha önce 5 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Dünya Kupası tarihinde 114 maça çıkan Brezilya, bu karşılaşmalarda 73 galibiyet, 19 mağlubiyet yaşadı.

İtalyan teknik direktör Carlo Ancelotti yönetimindeki Brezilya, FIFA dünya sıralamasında 6. basamakta bulunuyor.

Daha önce bir kez karşılaştılar

Brezilya ve Fas, Dünya Kupası tarihindeki tek karşılaşmalarını 1998'de oynadı.

Fransa 1998'deki A Grubu maçında Brezilya, Fas'ı 3-0 yenmiş ve golleri Ronaldo, Rivaldo ve Bebeto kaydetmişti.

Gruptaki diğer karşılaşmada ise Haiti ile İskoçya kozlarını paylaşacak.

Brezilya'da öne çıkan oyuncular

Teknik direktör Carlo Ancelotti, Neymar'ı 26 kişilik kadroya davet ederken Fenerbahçeli kaleci Ederson da kadroda yer aldı.

Takımın yıldız futbolcusu Neymar, baldırındaki sakatlık nedeniyle Fas karşısında forma giyemeyecek.

Brezilya'nın forvet hattında Barcelona'dan Raphinha ile Real Madrid'den Vinicius Junior da diğer önemli isimler olarak dikkati çekiyor.