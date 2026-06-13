A Milli Futbol Takımı Kaptanı Hakan Çalhanoğlu: İnşallah kazanacağız

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında yarın TSİ 07.00'de Kanada'nın Vancouver şehrinde bulunan BC Place Stadyumu'nda Avustralya ile karşı karşıya gelecek. Bu müsabaka öncesinde Killarney Park’ta düzenlenen medya etkinliğinde Kaptan Hakan Çalhanoğlu açıklamalarda bulundu.



Herkesin beklediği anın geldiğini söyleyen Çalhanoğlu, "Çok bekledik, yarın başlıyoruz. Hazırlık süreci iyi geçti. Biz de dört gözle bekliyoruz. Sıcaklığa alıştık. Bahane bulmadan oyunumuzu oynamak istiyoruz. Sonuçta her ülke bu sıcakta oynayacak. Adapte olmamız gerekiyor. Biz en iyi şekilde bu maça hazırlandık. Bahane bulmadan, kendi oyunumuzu oynayıp, inşallah kazanacağız" diye konuştu.



Rakiplere saygı duyduklarını ve hiçbirini küçümsemediklerini vurgulayan 32 yaşındaki futbolcu, "Rakiplere saygımız sonsuz. Hiçbir rakibi küçümsemiyoruz. Onların fiziksel bir takım olduğunu biliyoruz. Duran toplarda özellikle çok dikkatli olmamız gerekiyor. Bizim takım daha yetenekli. Biz de kendi gücümüzü ortaya koyacağız" şeklinde konuştu.



"Hiçbir rakibi küçümsemiyoruz"



Avustralyalı futbolcuların, A Milli Futbol Takımı hakkında yaptığı açıklamaların hatırlatılması üzerine Kaptan Hakan Çalhanoğlu, "O açıklamaları gördüm. Bizim takımın hem yetenekli hem de tecrübeli oyuncuları var. Bizim takım üst seviyede oynayan oyuncular. Hiçbir rakibi küçümsemiyoruz. Onlar bizi tanıyor, biz onları tanımıyoruz. Biz maça yüzde 100 hazır çıkacağız. O röportajlar kulağımıza geldi. Bizim için daha iyi öyle olması. Zaten takım hırslı" ifadelerini kullandı.



Kaptan olduğu için gururlu olduğunu aktaran Çalhanoğlu, "Takım arkadaşlarıma bu konuda teşekkür ediyorum. Bana her konuda yardımcı oluyorlar. Hepimiz için ilk Dünya Kupası. Avrupa Şampiyonası’nda o tecrübeyi yaptık. İnşallah bu turnuvada iki yıl önceki turnuvadan daha iyi ülkemizi temsil ederiz" değerlendirmesinde bulundu.



"Turnuvanın tadını çıkarmak istiyoruz"



Teknik Direktör Vincenzo Montella'nın, Dünya Kupası için takıma neler söylediğinin sorulması üzerine milli futbolcu, "O futbolculuk döneminde yaşadı. Çok büyük turnuva olduğunu söyledi. Organizasyon biraz Avrupa Şampiyonası gibi değil ama ayak uydurmamız gerekiyor. Her şey biraz daha farklı. Hem hava şartları hem organizasyon biraz daha değişik. Biz turnuvanın tadını çıkarmak istiyoruz. Sonuçta 24 yıl sonra katıldık. Bir yandan da ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz" diye cevap verdi. Yabancı taraftarların da ilgisinin olmasının kendilerini mutlu ettiğini belirten Hakan Çalhanoğlu, "Sonuçta herkes bizim iyi bir takım olduğumuzu biliyor, oyuncuları tanıyorlar. Bu bizim için önemli. Demek ki iyi yoldayız. Bizi orada karşılayan Türk taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Bizi yalnız bırakmadılar. Bu turnuvada da öyle olacaktır. Bizim amacımız ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek, bize yakışanı yapmak. Türkiye’yi de daha da ön plana sokmak" şeklinde konuştu.



"Zor bir maç olacak, bunun farkındayız"



32 yaşındaki futbolcu, Inter'den takım arkadaşı Manuel Akanji ile Avustralya hakkında konuştuğunu sözlerine ekledi. Avustralya'nın fiziksel bir takım olduğuna dikkat çeken Çalhanoğlu, "Zor bir maç olacak, bunun farkındayız. Kendi yeteneğimizi, kendi gücümüzü ortaya koymamız gerekiyor. Bu ben olayım, Arda olur, hiç fark etmez. Tüm takım arkadaşlarım iyi ve hazır. Çünkü biz buralara kadar takım olarak geldik. O yüzden ön planda olan takımdır" diyerek sözlerini tamamladı.