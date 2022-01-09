Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Salih Uçan, sindirim sistemi enfeksiyonu (gastroenterit) geçirdiği için Çaykur Rizespor müsabakasında forma giyemeyecek.

Salih Uçan’ın Sağlık Durumu Hakkında Bilgilendirme



Sindirim sistemi enfeksiyonu (gastroenterit) geçiren futbolcumuz Salih Uçan, Takımımızın Çaykur Rizespor ile oynayacağı müsabakanın kadrosundan çıkarılmıştır.



Salih Uçan’ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır. pic.twitter.com/cfK2IEhKGZ — Beşiktaş JK (@Besiktas) January 9, 2022

Çaykur Rizespor-Beşiktaş karşılaşması saat 19.00'da Çaykur Didi Stadı'nda başlayacak.