Haber Giriş: 9 Ocak 2022 Pazar 11:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Salih Uçan Çaykur Rizespor maçı kadrosundan çıkarıldı
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında bugün deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Beşiktaş'ta Salih Uçan sağlık sorunu nedeniyle kadrodan çıkarıldı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Salih Uçan, sindirim sistemi enfeksiyonu (gastroenterit) geçirdiği için Çaykur Rizespor müsabakasında forma giyemeyecek.
Salih Uçan’ın Sağlık Durumu Hakkında Bilgilendirme— Beşiktaş JK (@Besiktas) January 9, 2022
Sindirim sistemi enfeksiyonu (gastroenterit) geçiren futbolcumuz Salih Uçan, Takımımızın Çaykur Rizespor ile oynayacağı müsabakanın kadrosundan çıkarılmıştır.
Salih Uçan’ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır. pic.twitter.com/cfK2IEhKGZ
Çaykur Rizespor-Beşiktaş karşılaşması saat 19.00'da Çaykur Didi Stadı'nda başlayacak.
Etiketler: Beşiktaş Çaykur Rizespor Süper Lig
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