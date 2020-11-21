Haber Giriş: 21 Kasım 2020 Cumartesi 19:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sakaryaspor'da 3 kişinin testi pozitif çıktı
Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Sakaryaspor'un 2 futbolcusu ve bir antrenöründe koronavirüs tespit edildi.
Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Adanaspor maçı öncesinde takımın ve teknik heyetin Covid-19 testine girdi.
İki futbolcu ve bir antrenörün test sonucu pozitif çıktı. Söz konusu üç kişi izole edildi ve tedavilerine başlandı.
Adanaspor maçı için yapılan Covid-19 PCR testinde şu ana kadar çıkan sonuçlara göre; iki futbolcu ve bir antrenörümüz pozitif çıkmıştır.— Sakaryaspor (@Sakaryaspor) November 21, 2020
Pozitif sonucu çıkan üç kişi de izole edilmiş ve tedavilerine başlanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. pic.twitter.com/N9qtDqWje9
Etiketler: Koronavirüs
Son Haberler
- 20:11
- 20:15
- 19:55
- 19:54
- 19:05
Sıradaki Haber
Vahap Şanal Türkiye Satranç Şampiyonası'nda birinci oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz