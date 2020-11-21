Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Adanaspor maçı öncesinde takımın ve teknik heyetin Covid-19 testine girdi.

İki futbolcu ve bir antrenörün test sonucu pozitif çıktı. Söz konusu üç kişi izole edildi ve tedavilerine başlandı.