Türkiye Satranç Federasyonundan (TSF) yapılan açıklamaya göre, Antalya'da bu yıl eski Türkiye şampiyonu Hasan Ferit Boysan adına düzenlenen şampiyonada, Büyük Usta (GM) Vahap Şanal birinci, Uluslararası Usta (IM) Melih Yurtseven ikinci, Cem Kaan Gökerkan ise üçüncü oldu.

Koronavirüs salgınına karşı alınan koşullar içinde gerçekleştirilen organizasyonda, 66 bin 500 lira nakit ödül dağıtıldı.

Ödül törenine TSF Başkan Vekilleri Fatih Maden ve Aşkın Keleş ile Kemer Milli Eğitim İlçe Şube Müdürü Yalçın Seyran ve Antalya İl Temsilcisi Osman Akdoğan katıldı.