Çok Bulutlu 18.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 12.05.2023 17:43

Sakarya bisiklette 2 dünya ve 1 Avrupa kupasına ev sahipliği yapacak

Sakarya'da bu sezon, UCI Dağ Bisikleti Eliminatör Dünya Kupası, BMX Süper Kross Dünya Kupası ile UEC BMX Avrupa Kupası ile 3 uluslararası bisiklet yarışı düzenlenecek.

Sakarya bisiklette 2 dünya ve 1 Avrupa kupasına ev sahipliği yapacak
[Fotograf: AA]

Sakarya 2 dünya kupası ve 1 Avrupa kupası organizasyonunun ev sahipliğini üstlenecek.

Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde gerçekleştirilecek yarışlar kapsamında çeşitli etkinlikler, bisiklet festivalleri, çekilişler ve çocuk oyunları düzenlenecek.

İlk olarak Tour Of Sakarya Yol Bisiklet Yarışması ile start alacak yarışlar, 17-20 Mayıs'ta 4 etapta gerçekleştirilecek. MTB CUP yarışları 17 Mayıs'ta, MTB Night Cup yarışları ise 19 Mayıs'ta yapılacak.

Yarışlar, 21 Mayıs'ta UCI MTB Eliminator Dünya Kupasıyla devam edecek. Ardından 3-4 Haziran'da UCI BMX Süper Kross Dünya Kupası yarışları gerçekleştirilecek. UEC BMX Avrupa Kupası ise 10-11 Haziran'da organize edilecek.

ETİKETLER
Sakarya
Sıradaki Haber
Tahkim Kurulu Trabzonsporlu Bakasetas'ın 2 maçlık cezasını onadı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:47
Geçen yıl 2 milyonu aşkın bilgi edinme başvurusu yapıldı
17:43
Kılıçdaroğlu: Hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir Türkiye'yi inşa edeceğim
17:32
Malatya'da kalıcı konutların inşaatları devam ediyor
18:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
17:24
Ankara'da seçim günü bazı yollar trafiğe kapatılacak
17:48
Köpekbalığından balıkçı teknesine taciz
Depremler nedeniyle şehir dışına çıkan Hataylılar, seçim için kente dönüyor
Depremler nedeniyle şehir dışına çıkan Hataylılar, seçim için kente dönüyor
FOTO FOKUS
Dürümlü katliamının 7. yılı: Canları pahasına teröristlerin planına engel oldular
Dürümlü katliamının 7. yılı: Canları pahasına teröristlerin planına engel oldular
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ