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Saint-Etienneli 3 futbolcuda koronavirüs tespit edildi
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Saint-Etienne'de 3'ü futbolcu 5 kişide koronavirüs tespit edildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, futbolcu ve kulüp çalışanlarının dün Covid-19 testinden geçirildiği belirtildi.
Frasız ekibinde 3'ü futbolcu 5 kişinin test sonuçlarının pozitif çıktığı ve bu isimlerin evlerinde karantinaya girdiği kaydedildi.
Takımın sağlık protokolleri çerçevesinde cuma günü antrenmanlara devam edileceği bildirildi.
Fransa'da salgın nedeniyle 2019-2020 sezonu sonlandırılırken Ligue 1 lideri Paris Saint-Germain (PSG) şampiyon ilan edilmişti.
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