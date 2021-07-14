Haber Giriş: 14 Temmuz 2021 Çarşamba 01:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şahika Ercümen'den Bahamalar'da Türkiye rekoru
[Fotoğraf: AA]
Milli sporcu Şahika Ercümen, Bahamalar'da düzenlenen Vertical Blue Serbest Dalış Dünya Kupası'nda Türkiye rekoru kırdı.
Dünyanın en derin deliklerinden birisi olarak bilinen "Dean's Blue Hole"da devam eden kupada Şahika Ercümen, sabit ağırlık kategorisinde 87 metreye 2 dakika 47 saniyede dalarak Türkiye rekoru kırıp, organizasyona iyi bir başlangıç yaptı.
Dünyanın en iyi dalgıçlarının katıldığı organizasyon, 23 Temmuz Cuma günü sona erecek.
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