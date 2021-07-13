Haber Giriş: 13 Temmuz 2021 Salı 23:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gelişim Ligi'nde şampiyon Trabzonspor
Antalya'da oynanan Süper Lig 19 Yaş Altı Gelişim Ligi finalinde Galatasaray'ı 1-0 yenen Trabzonspor, şampiyon oldu.
Manavgat ilçesindeki Emirhan Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan final maçında, Galatasaray ile Trabzonspor karşılaştı.
Trabzonspor, 18. dakikada Emir Yazıcı'nın attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazandı.
Trabzonspor, karşılaşma sonrası düzenlenen törenle şampiyonluk kupasını aldı.
Etiketler: Trabzonspor Süper Lig
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