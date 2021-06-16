Yeni sezon hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sürdüren Galatasaray'da yapılan antrenman öncesinde Babel, GSTV'ye açıklamalarda bulundu.

"Önemli bir maç olduğunu unutmamamız gerekiyor"

Babel, teknik adamın henüz belli olmadığına değindi.

"Yeni bir hocamız olacak veya mevcut hocamızla devam edeceğiz. Ancak bizim öncelikli olarak bir takım inşa etmemiz gerekiyor. Bunun için de birkaç haftamız var. Önümüzde önemli bir maç olduğunu unutmamamız gerekiyor."

"Zorlu bir maç olacak"

34 yaşındaki hücum oyuncusu, ülkesinin takımı olan PSV'yi değerlendirdi. Ryan Babel, iki takımın avantaj ve dezavantajlarıyla ilgili konuştu.

"PSV, iyi bir takım. Her zaman kupa almak için mücadele ediyorlar. Geçen sene alamadılar ancak bunun için çok fazla istekleri var. Onun için zorlu bir maç olacak. Geçen sezona göre PSV'de değişiklikler oldu. Hocalarını değiştirdiler. Kendisi Hollandalı değil ve bundan dolayı farklı bir mantalitede olacaklar. Genç oyuncuları çok fazla. Onlar da kendilerini göstermek isteyeceklerdir. İyi bir takımla karşılaşacağız. Bizim de buna karşılık iyi hazırlanmamız gerekiyor."

"Şimdiye odaklanmamız lazım"

Babel, Ajax ve Liverpool formalarıyla PSV'ye karşı iyi maçlar oynadığının hatırlatılması değerlendirildi.

"PSV maçlarında güzel anılarım var. Ancak bunlar uzun zaman önce yaşandı. Şimdi farklı bir zamandayız. Şimdiye odaklanmamız lazım. Önümüzde hazırlanmak için birkaç haftamız var."

"Türk Milli Takımı'na iyi dileklerimi gönderiyorum"

Babel, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele eden Türk Milli Takımı ile ilgili de "Türk Milli Takımı'na iyi dileklerimi gönderiyorum. Orada oynayan Galatasaraylı takım arkadaşlarım var. Onlar da sahaya çıkıp kendilerini göstermeli. Kendilerine bol şansı diliyorum." diyerek sözlerini tamamladı.