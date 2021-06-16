UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu kuraları çekildi
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2021-2022 sezonu 2. ön eleme turu kuraları çekildi.
Avrupa'nın 1 numaralı futbol organizasyonunda, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekiminde eşleşmeler belli oldu.
Organizasyonda 2. ön eleme turu ilk maçları 20-21 Temmuz, rövanş karşılaşmaları ise 27-28 Temmuz tarihlerinde oynanacak.
Şampiyonlar yolu
Dinamo Zagreb (Hırvatistan) / Valur (İzlanda) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)
Slovan Bratislava (Slovakya) / Shamrock Rovers (İrlanda) - Young Boys (İsviçre)
Bodo Glimt (Norveç) / Legia Varşova (Polonya) - Flora Tallinn (Estonya) / Hibernians (Malta)
Connah's Quay Nomads (Galler) / Alaşkert (Ermenistan) - Teuta (Arnavutluk) / Sheriff Tiraspol (Moldova)
Olympiakos (Yunanistan) - Dinamo Tiflis (Gürcistan) / Neftçi (Azerbaycan)
Maccabi Haifa (İsrail) / Kairat (Kazakistan) - Kızılyıldız (Sırbistan)
Fola Esch (Lüksemburg) / Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - CFR Cluj (Romanya) / Borac Banja Luka (Bosna Hersek)
Malmö (İsveç) / Riga (Letonya) - HJK Helsinki (Finlandiya) / Buducnost Podgorica (Karadağ)
Ferencvaros (Macaristan) / ön eleme turunu geçen taraf - Zalgiris Vilnius (Litvanya) / Linfield (Kuzey İrlanda)
Şkendiya (Kuzey Makedonya) / Mura (Slovenya) - Ludogorets 1945 (Bulgaristan) / Shakhtyor Soligorsk (Belarus)
Lig yolu
Rapid Wien (Avusturya) - Sparta Prag (Çekya)
Celtic (İskoçya) - Midtjylland (Danimarka)
PSV Eindhoven (Hollanda) - Galatasaray