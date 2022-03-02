ISU'dan yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Olimpiyat Komitesinin (IOC) bu konuda yaptığı değerlendirme dikkate alındı ve Ukrayna'ya destek vermek amacıyla bu yönde bir karar alındı.

Rus ve Belaruslu sporcu ile yetkililer, ikinci bir karar değişikliğine kadar artistik buz pateni ve sürat pateni kategorilerinde hiçbir uluslararası turnuvaya katılamayacak.

IOC, hafta başında yaptığı açıklamada, Rus ve Belaruslu sporcuları ve yetkilileri uluslararası organizasyonlara davet etmemeleri ya da katılımlarına izin vermemeleri yönünde uluslararası spor federasyonlarına tavsiyede bulunmuştu.