Portekiz ekibi Sporting Lizbon'dan sezon sonuna kadar kiralık olarak kadroya dahil edilen 24 yaşındaki sağ bek, siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarına açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'a transfer olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Rosier, "Burada olmak çılgınca bir şey. Böyle bir şehirde ve kulüpte oynamak benim için güzel bir duygu olacak." ifadelerini kullandı.

"İnşallah şampiyon oluruz. Elimden geleni yapacağım"

Fransız oyuncu, siyah-beyazlı takımda iyi bir performans sergilemek istediğini aktardı.

"Savaşçı ve hızlı bir futbolcu olduğumu söyleyebilirim. Oyunu tek yönüyle oynayan bir özelliğim yok. Hem savunmada hem de hücumda takım için elimden geleni yapacağım. Beşiktaş'ın ve taraftarının popülaritesini daha önceden biliyorum. İnşallah şampiyon oluruz. Elimden geleni yapacağım. Taraftarların stada gelmesini sabırsızlıkla bekliyoruz."

Valentin Rosier, son olarak Türkçe "İnşallah Beşiktaş şampiyon." diyerek sözlerini tamamladı.

Çebi Rosier ile buluştu

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı futbol takımının yeni transferi Valentin Rosier ile bir araya geldi.

Kulüpten yapılan açıklamada, başkan Çebi'nin 24 yaşındaki Fransız futbolcu ile BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde buluştuğu belirtildi.

Açıklamada, Ahmet Nur Çebi'nin Rosier'e "hoş geldin" dediği ve başarı dileğinde bulunduğu aktarıldı.