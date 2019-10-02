Real Madrid, Cristiano Ronaldo'nun yokluğunda eski günlerini arıyor. Portekizli yıldız ile bir çok başarıya ulaşan eflatun-beyazlılar, son dönemde özellikle gol yollarında büyük sorun yaşıyor.

2009 yılında Real Madrid'e transfer olan Ronaldo, takımını adeta bir üst seviyeye taşıdı. Bir önceki sezon ligde rakip fileleri 83 kez sarsan eflatun-beyazlılar, Ronaldo'nun gelişiyle 100 gol barajını aştı. Bu gollerin 36'sı Portekizli yıldızdan geldi.

Real Madrid, 2011-2012 sezonunda rekorları alt üst ederken, baş rolde yine Ronaldo vardı. 121 gol atarak ligde 100 puan toplayan Madrid temsilcisi, kırılması zor bir başarıya ulaşırken, Portekizli yıldız 58 gole doğrudan katkı yaptı.

Başkent ekibi, o sezon Şampiyonlar Ligi'nde ise rakip ağlara 35 top gönderdi.

34 yaşındaki futbolcu, 2018 - 2019 sezonunda Juventus'a transfer olurken, Real Madrid ligi 63 golle üçüncü sırada tamamladı. Barcelona ise attığı 90 golle şampiyon oldu.

Eflatun-beyazlılar, Şampiyonlar Ligi'nde de 14 golde kaldı. 9 yıllık Real Madrid kariyerinde, 311 kez gol sevinci yaşayan Cristiano Ronaldo, kulüp tarihinin en skorer ismi olmayı başardı. Portekizli futbolcu, İspanya Ligi'nde de 7 kez gol kralı oldu.

Bu süreçte eflatun-beyazlılar 16 kupa kazandı.

Real Madrid formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde 105 kez fileleri sarsan Cristiano Ronaldo, toplamda ise 127 gol ile devler ligi tarihinde de ilk sırada yer alıyor.

Kaynak: TRT SPOR