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Ronaldo'nun ikinci testi de pozitif çıktı
[Fotoğraf: DepoPhotos]
İspanyol basını, Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'nun ikinci koronavirüs testinin de pozitif sonuçlandığını yazdı.
MARCA'da yer alan habere göre; Daha önce koronavirüs testi pozitif çıkan ve bir süredir izole durumda olan Cristiano Ronaldo'nun koronavirüs testi ikinci kez pozitif çıktı.
Portekizli yıldızın, 28 Ekim'de Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Juventus-Barcelona maçında forma giyemeyeceği öğrenildi.
Etiketler: KoronavirüsSon Güncelleme: 22 Ekim 2020 Perşembe 18:50
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