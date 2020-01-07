Spor
Ronaldo yeni yıla hat-trick ile başladı07 Ocak 2020 Salı 09:16 - Son Güncelleme 07 Ocak 2020 Salı 09:20
İtalya Serie A'nın 18. hafta karşılaşmasında Juventus sahasında Ronaldo’nun hat-trick yaptığı maçta Cagliari'yi 4-0'lık skorla geçti.
İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 18. haftasında Juventus, Cagliari'yi 4-0 mağlup etti.
Puan tablosunun 2. basamağındaki Juventus, 6. sıradaki Cagliari'yi ağırladı.
Milli futbolcu Merih Demiral'ın 90 dakika formasını giydiği Juventus, Cristiano Ronaldo'nun 49, 67 (penaltıdan) ve 82, Higuain'in 81. dakikada attığı gollerle sahadan 4-0 galip ayrıldı.
Portekizli forvet oyuncusu Ronaldo, Serie A'da ilk, kariyerinde 56. kez hat-trick yaptı.
Peş peşe 3. maçını kazanan Juventus, puanını 45'e yükseltti.
Kaynak: TRT SPOR
Etiketler: İtalya Serie A Ronaldo hat-trick Juventus Cagliar