Spor
Antalyaspor Kudryashov'u transfer etti07 Ocak 2020 Salı 09:10 - Son Güncelleme 07 Ocak 2020 Salı 09:15
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Rus futbolcu Fedor Kudryashov'un transferini duyurdu.
Antalyaspor Kulübünün, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Antalyasporumuz, 35 kez Rus Milli Takım formasını da giyen Fedor Kudryashov ile 1,5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Fedor Kudryashov'a hoş geldin der, başarılar dileriz."
Sezonun ilk yarısında Rusya Premier Lig takımlarından Sochi'de forma giyen 32 yaşındaki Fedor Kudryashov, 2018-2019 sezonunun ikinci yarısında Medipol Başakşehir'de oynamıştı.
Kaynak: AA
Etiketler: Antalyaspor Fedor Kudryashov