Barcelona, geçen sezon Şampiyonlar Ligi'ne yarı finalde Bayer Leverkusen'den tarihi fark yiyerek veda etmişti.

Barça, bu sezon Devler Ligi'ndeki ilk maçta Macar ekibi Ferencvaros'u konuk edecek.

"Messi'nin daha iyi olabileceğini düşünüyorum"

Katalan ekibinde teknik direktör Ronald Koeman, mücadele öncesi ilginç açıklamalar yaptı.

"Onunla ilgili bir şikayetim yok ama şu an baktığımda daha iyi olabileceğini düşünüyorum. Takımda mutlu ve iyi çalışıyor. Odaklanmış durumda ve ortaya iyi bir performans koymak istiyor."

"Şampiyonlar Ligi'ni istediğimizi kanıtlamamız gerekiyor"

Ronald Koeman, artık Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi'nin mutlak favorisi olmadığını da belirtti.

"Barcelona hem La Liga'da hem de Şampiyonlar Ligi'nde kupayı kazanmak için oynar. Ancak Şampiyonlar Ligi'nde başka güçlü takımlar da var, bu yüzden kazanmayı gerçekten istediğimizi kanıtlamamız gerekiyor. Elbette şu da kesin ki son bir kaç sezonun ardından artık en büyük favori değiliz."