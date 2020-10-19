Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Kayserispor'da vaka sayısı 4'e yükseldi
Hes Kablo Kayserispor'da bir futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, bugün sabah saatlerinde bir oyuncunun koronavirüs benzeri şikayetleri olması nedeniyle takımdan izole edilerek kendisine PCR testi uygulandı.
Oyuncunun testi pozitif çıkıp, gerekli tedavisine hemen başlandı.
Kayseri temsilcisinde 3 futbolcunun daha testi pozitif çıkmıştı.
Bugün sabah saatlerinde bir oyuncumuzun COVID-19 benzeri şikayetleri olması nedeniyle takımdan izole edilerek kendisine PCR testi uygulanmıştır.— Hes Kablo Kayserispor (@KayserisporFK) October 19, 2020
Oyuncumuzun testi pozitif çıkmış olup gerekli tedavisine hemen başlanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. pic.twitter.com/jBXmCB0ziV
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