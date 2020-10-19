Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, bugün sabah saatlerinde bir oyuncunun koronavirüs benzeri şikayetleri olması nedeniyle takımdan izole edilerek kendisine PCR testi uygulandı.

Oyuncunun testi pozitif çıkıp, gerekli tedavisine hemen başlandı.

Kayseri temsilcisinde 3 futbolcunun daha testi pozitif çıkmıştı.