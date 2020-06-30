Haber Giriş: Kaynak: TRT SPOR
Roma Cengiz Ünder'in bonservisini belirledi
Roma, milli futbolcu Cengiz Ünder'in transfer bedelini 30 milyon euro olarak belirledi. İtalyan medyasına göre başkent ekibi ile Napoli arasında pazarlıklar sürüyor.
Milli futbolcu Cengiz Ünder'in çizmedeki adresi değişebilir. Ekonomik olarak zor bir dönemden geçen Roma bazı değerli oyuncularını satış listesine koydu.
Başkent ekibi Cengiz Ünder'in bonservisi için 30 milyon euroluk bir bedel belirledi. İtalyan medyasına göre Milan'ın ardından Napoli de başarılı oyuncumuz için devreye girdi.
Teknik direktör Gattuso'nun, milli yıldızı takımda görmek istediğinin altı çizildi. Napoli'nin Roma'nin istediği ücrete karşılık 25 milyon euro teklif ettiği belirtildi.
Başkent ekibi, Cengiz Ünder'le birlikte Kluivert'ı da 30 milyon euroya satarak 60 milyon euro gelir elde etmeyi planlıyor.
Etiketler: Cengiz Ünder bonservis bedeli romaSon Güncelleme: 30 Haziran 2020 Salı 17:15
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