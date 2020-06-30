Galatasaray'ın bu sezon en çok sakatlık sorunu yaşadığı savunma bölgesinde yeni bir yıldız adayı doğuyor.

Emin Bayram, Medipol Başakşehir maçında oyuna girdikten sonra gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerinde topladı.

Fatih Terim'in beğenisini kazanan 17 yaşındaki stoperin, Trabzonspor maçında forma giymeye hazırlandığı ifade edildi.

Kritik karşılaşmada Marcao'nun yetişmemesi durumunda sarı kırmızılıların stoper ikilisinin Donk ve Emin olacağı öğrenildi.

[Fotoğraf: AA]

Son olarak alt yapısından Ozan Kabak'ı Türk futboluna kazandıran Galatasaray'da yönetim de 2022'de sözleşmesi sona erecek Emin Bayram'ın kontratını uzatmayı planlıyor.

Kasım 2019'da profesyonel sözleşmeye imza atan Emin Bayram, 16 yaş altı takımından direkt olarak A takım antrenmanlarına çıkmaya başladı.

A takımda ilk kez Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Tuzlaspor'a karşı forma giyen Emin Bayram, mücadelede 90 dakika sahada kaldı.

Süper Lig'de ise ilk kez 19'uncu haftada İttifak Holding Konyaspor karşısında 1 dakika süre alan Emin, Medipol Başakşehir karşısında 37 dakikada ortaya koyduğu futbolla beğeni topladı.