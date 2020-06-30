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Anadolu Efes'te Alec Peters ile yollar ayrıldı
Anadolu Efes Basketbol Takımı'nda ABD'li oyuncu Alec Peters ile yolların ayrıldığı açıklandı.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Rekorlarla dolu mücadelemize verdiğin emekler için teşekkürler Alec. Yeni sezonda başarılar." ifadeleri kullanıldı.
Alec Peters, koronavirüs salgını nedeniyle tamamlanamayan 2019-2020 sezonunda Anadolu Efes'in formasını giydi.
Peters, THY Avrupa Ligi'nde çıktığı 27 maçta 4,2 sayı ve 2,1 ribaunt ortalamalarıyla oynadı. Ligde ise 11 müsabakada lacivert-beyazlı formayı giyen ABD'li basketbolcu, 11,3 sayı, 4,9 ribaunt ve 1,8 asist ortalamalarıyla mücadele etti.
Etiketler: Anadolu Efes Basketbol Takımı Alec PetersSon Güncelleme: 30 Haziran 2020 Salı 17:12
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