2019’da ilk defa Fransa’nın ünlü Le Mans pistinde yapılan kupanın yeri ve tarihi, COVID-19 nedeniyle 8-12 Aralık tarihlerine ve Portimao’ya alınmıştı.

En güvenli pist

Portimao pisti şu anda FIA’nın Dünya ve Avrupa Karting Şampiyonası dahil uluslararası organizasyonlara izin verdiği tek ve en güvenli pist olarak öne çıkıyor.

56 ülkeden 320 pilot katılıyor

RMCIT 2020’ye 56 ülkeden 320 pilot katılıyor. Yarışlar Micro, Mini, Junior, Senior, DD2 ve DD2 Masters kategorilerinde yapılıyor. RMCIT’de tüm dünyadan gelen en üst düzey karting yarışçılarını görmek mümkün.

8 Aralık Salı günü serbest antrenmanlarla başlayan kupa, 13 Aralık Pazar günü yapılacak finallerle sona erecek. Kategorilerinde birinci olan pilotlar aynı zamanda RMC GRAND FINAL koltuğu, çeşitli Rotax ürünlerinden hediyeler ve Rotax hediye çekleri kazanacak.

Türkiye'yi Ehad Türker temsil edecek

Son Senior kategori şampiyonu Ehad Türker RMCIT’de Türkiye'yi temsil edecek. Senior kategoride iddialı rakipleriyle mücadele edecek olan Ehad, 2020 sezonunu Avrupa’da Rotax Euro Trophy ve RMC BNL şampiyonasına katılarak geçirdi. Ehad kartinge 2018 yılında başladı.

İlk eğitimlerini aldığı Chronos Racing garajından mezun olduktan sonra Dynamic Racing Team kadrosunda 2018’de Junior kategori Türkiye ikincisi, 2019 sezonunda ise Senior kategori Türkiye Şampiyonu oldu.

2019’dan itibaren yurt dışındaki önemli yarışlara katılmaya başladı ve ümit verici dereceler aldı.

Yarışlar seyircisiz yapılacak

Yarışlar, COVID-19 önlemleri nedeniyle seyircisiz yapılacak ve padok girişleri sınırlandırılacak.

RMCIT, sıralama turlarından itibaren 11 Aralık Cuma günü 'www.rmc-internationaltrophy.com sitesinden' canlı yayınlanacak.

Algarve pisti, dünya çapında en iyi karting pistlerinden biri

1,6 km uzunluğundaki uluslararası Kartódromo Internacional do Algarve pisti, dünya çapında en iyi karting pistlerinden biri olarak tanınıyor. Pist Portekiz'in güney kesiminde turistik yerleri, güzel havası ve plajlarıyla ünlü Algarve turizm bölgesinde yer alıyor.

Karting pisti ise, her yıl en önemli uluslararası otomobil, motosiklet ve karting etkinliklerinin birkaçının düzenlendiği büyük bir yarış kompleksin parçası.

RMC GRAND FINAL 2020 yarışları da Ocak 2021’de yine Portimao’da yapılacak.