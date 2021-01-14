Kulüpten yapılan açıklamaya göre Covid-19 PCR testleri neticesine göre, 1 futbolcunun daha testi pozitif sonuçlandı.

Söz konusu sporcu izole edildi. Mevcut algoritmalar rehberliğinde sporcunun gerekli takip ve tedavi süreçleri başlatıldı. Bu vaka ile birlikte Rizespor'daki koronavirüs testi pozitif çıkan futbolcu sayısı 2'ye yükseldi.