Haber Giriş: 14 Ocak 2021 Perşembe 21:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rizespor'da bir koronavirüs vakası daha
Çaykur Rizespor'da bir futbolcunun daha koronavirüs testi pozitif çıktı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Covid-19 PCR testleri neticesine göre, 1 futbolcunun daha testi pozitif sonuçlandı.
Söz konusu sporcu izole edildi. Mevcut algoritmalar rehberliğinde sporcunun gerekli takip ve tedavi süreçleri başlatıldı. Bu vaka ile birlikte Rizespor'daki koronavirüs testi pozitif çıkan futbolcu sayısı 2'ye yükseldi.
BİLGİLENDİRME | Covid-19 Test Sonuçları— Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) January 14, 2021
Kulübümüzde görülen lüzum üzerine yapılan Covid-19 PCR testleri neticesine göre, 1 futbolcumuzda pozitif sonuç rapor edilmiştir.
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Etiketler: Çaykur Rizespor Koronavirüs
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