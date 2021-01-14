Haber Giriş: 14 Ocak 2021 Perşembe 21:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Formula 1 pilotu koronavirüse yakalandı
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden Ferrari'nin Monakolu sürücüsü Charles Leclerc koronavirüse yakalandı.
Leclerc, sosyal medya hesabından Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu. Durumu iyi olan Formul1 pilotunun Monako'daki evinde izolasyon süreci başladı.
Formula 1'de geçen sezon Sergio Perez, Lance Stroll ve Lewis Hamilton, geçen hafta ise Lando Norris'in koronavirüse yakalanmıştı.
Avustralya ve Çin etapları Covid-19 nedeniyle ertelenen Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2021 sezonunun, 26-28 Mart'taki Bahreyn Grand Prix'si ile başlayacak.
Etiketler: Formula 1 Koronavirüs
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