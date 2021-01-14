Fenerbahçe'yi çeyrek finale taşıyan tek golü 51. dakikada Mbwana Samatta kaydetti.

90. dakikada Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş kırmızı kart görerek takımını on kişi bıraktı.

Koronavirüs salgını nedeniyle bu sezon uygulanan statü gereği tur, tek maç eleme usulüne göre oynanacak.

Fenerbahçe, 6 kez şampiyonluk yaşadığı kupaya bu sezon 4'üncü turda katılmıştı.Sarı-lacivertliler, Kasımpaşa maçına gelene kadar 4. turda Sivas Belediyespor'u 4-0, beşinci turda Karacabey Belediyespor'u 1-0 mağlup ederek adını son 16 takım arasına yazdırmıştı.

Fenerbahçe gibi 4. turdan kupaya dahil olan Kasımpaşa ise sırasıyla Anagold 24Erzincanspor'u 3-0 ve Muğlaspor'u 5-0 yenerek, son 16'ya kalmıştı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

14. dakikada hızlı gelişen Kasımpaşa atağında sağdan Hadergjonaj'ın pasıyla ceza sahası içinde müsait durumda topla buluşan Hodzic'in vuruşunda top üstten auta gitti.

16. dakikada hücum yönünün sağından Yusuf Erdoğan'ın kullandığı serbest vuruşa altıpas önünde iyi yükselen Hodzic'in kafa vuruşunda top yandan dışarı çıktı.

25. dakikada Fenerbahçe etkili oldu. Soldan Caner'in pasıyla altıpas önünde topla buluşan Sinan Gümüş, sırtı kaleye dönük pozisyonda kontrol ettikten sonra dönerek vuruşunu yaptı. Kaleci Ertuğrul'dan dönen topun devamında Mert Hakan'ın sol ayağıyla ceza yayından cılız vuruşunda tekrar Sinan Gümüş topa ayak soktu ama meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul'da kaldı.

40. dakikada Varga'nın ceza sahası içine ara pasında savunma arkasına sarkan Hodzic'in sağ çaprazdan vuruşunda top kaleye paralel dışarı gitti.

45. dakikada Yusuf Erdoğan'ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Aytaç Kara'nın sağ ayağının dışıyla uzak direğe şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

İlk yarıda başka pozisyon olmadı ve takımlar soyunma odasına golsüz eşitlikle gitti.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

46. dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Hodzic'in pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Yusuf Erdoğan şutunu çıkardı. Kaleci Harun Tekin meşin yuvarlağı son anda parmaklarının uçlarıyla kornere çeldi.

GOL - 51. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Caner Erkin'in ceza sahası dışı sağ çaprazında kullandığı serbest atışta, Samatta'nın altıpasın içinden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

87. dakikada Mehmet Feyzi Yıldırım'ın sağdan ortasında Serhat Ahmetoğlu'nun ceza sahasında uzaklaştırmak istediği top, Alan'ın önüne düştü. Bu oyuncunun ceza yayının hemen gerisinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

89. dakikada Serhat Ahmetoğlu'nun sağdan ortasında meşin yuvarlağı ceza sahası içinde kontrol eden Cisse, döndükten sonra vuruşunu yaptı. Anıl Koç'un sırtına çarparak yön değiştiren top az farkla kornere çıktı.

KIRMIZI KART - 90. dakikada Fenerbahçe 10 kişi kaldı. Mert Hakan Yandaş ile Aytaç Kara, girdikleri hava topu mücadelesinin ardından yerde kaldı. Müsabakanın hakemi Ümit Öztürk, Aytaç Kara'ya tekme attığı gerekçesiyle Mert Hakan'ı kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

Karşılaşmayı 1-0 kazanan Fenerbahçe, kupada adını çeyrek finale yazdırdı.

[Fotoğraf: AA]

Stat: Ülker

Hakemler: Ümit Öztürk, Aleks Taşçıoğlu, Deniz Caner Özaral.

Fenerbahçe: Harun Tekin, Nazım Sangare, Serdar Aziz, Lemos, Caner Erkin, Luiz Gustavo, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu (Dk. 85 Serhat Ahmetoğlu), Sinan Gümüş (Dk. 46 Mame Thiam), Cisse, Samatta (Dk. 69 Ozan Tufan).

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj (Dk. 77 Mehmet Feyzi Yıldırım), Luckassen, Brecka, Evren Eren Elmalı, Doğucan Haspolat (Dk. 85 Furkan Külekçi), Aytaç Kara, Yusuf Erdoğan (Dk. 77 Yasin Dülger ), Hodzic, Varga (Dk. 77 Alan), Thelin (Dk. 69 Anıl Koç).

Sarı kartlar: Dk. 16 Samatta, Dk. 36 Caner Erkin (Fenerbahçe), Dk. 71 Doğucan Haspolat, Dk. 82 Armin Hodzic (Kasımpaşa)

Gol: Dk. 51 Mbwana Samatta (Fenerbahçe)

Kırmızı kart: Dk. 90 Mert Hakan Yandaş (Fenerbahçe)