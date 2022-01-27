Haber Giriş: 27 Ocak 2022 Perşembe 09:45Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Rizespor Başkanı Tahir Kıran koronavirüse yakalandı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da, kulüp başkanı Tahir Kıran, koronavirüse yakalandı.
Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Tahir Kıran koronavirüse yakalandı.
Dün test yaptıran başkan Kıran’ın test sonucunun pozitif çıkmasının ardından İstanbul'daki evinde dinlendiği ve genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kıran'ın, Atakaş Hatayspor maçının ardından İstanbul'a gitti ve sporcularla görüşmedi. Yeşil-mavili oyuncular bugün Rize'de Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başlayacak.
Etiketler: Çaykur Rizespor Koronavirüs
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