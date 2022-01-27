Haber Giriş: 27 Ocak 2022 Perşembe 09:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Premier Lig'de maçların ertelenmesi için yeni karar
İngiltere Premier Lig'de maçların ertelenebilmesi için talepte bulunan takımda en az 4 koronavirüs vakası olması gerekecek.
Premier Lig'in internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, maç kadrosunda yeterli sayıda futbolcusu olmadığı için erteleme başvurusu yapan bir takımda en az 4 vaka bulunması şartı getirildi.
Karar 5 Şubat'taki Burnley-Watford karşılaşmasıyla uygulamaya konulacak.
Daha önce kadrolarında 13 futbolcu ve bir kaleci bulunduramayan takımlar, başka şart aranmaksızın erteleme talep edebiliyordu.
COVID-19 vakaları ile birlikte sakat ve milli takımlara giden oyuncuları da gerekçe göstererek kadro kuramayan takımların erteleme başvurusu yapması, diğer kulüplerin tepkisini çekmişti. Premier Lig'de bu sezon 22 karşılaşma, takımların talebi doğrultusunda ertelenmişti.
Etiketler: Premier Lig Koronavirüs
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