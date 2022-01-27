Siyah beyazlılarda Hasic'ten sonra takımdan ayrılan ikinci isim Salih Uçan oldu.

28 yaşındaki futbolcu, sezon sonuna kadar Medipol Başakşehir'e kiralandı. Bu süreçte oyuncunun maaşını da turuncu lacivertli ekip ödeyecek.

Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Salih Uçan, beklentilerin uzağında kaldı. 15 maçta forma şansı bulan orta saha oyuncusu, gol ya da asist katkısı yapamadı.