Haber Giriş: 27 Ocak 2022 Perşembe 09:23Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Salih Uçan Başakşehir'e kiralandı
[FotoğraF: AA]
Beşiktaş, Salih Uçan'ı sezon sonuna kadar Medipol Başakşehir'e kiraladı.
Siyah beyazlılarda Hasic'ten sonra takımdan ayrılan ikinci isim Salih Uçan oldu.
28 yaşındaki futbolcu, sezon sonuna kadar Medipol Başakşehir'e kiralandı. Bu süreçte oyuncunun maaşını da turuncu lacivertli ekip ödeyecek.
Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Salih Uçan, beklentilerin uzağında kaldı. 15 maçta forma şansı bulan orta saha oyuncusu, gol ya da asist katkısı yapamadı.
Etiketler: Beşiktaş Medipol Başakşehir Transfer Haberleri
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