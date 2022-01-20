Haber Giriş: 20 Ocak 2022 Perşembe 11:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rizespor-Antalyaspor mücadelesi için statta inceleme yapıldı
[Fotoğraf: AA]
Spor Toto Süper Lig'de olumsuz hava koşulları nedeniyle dün tatil edilen Çaykur Rizespor-Fraport TAV Antalyaspor mücadelesinin oynanacağı statta kar temizleme çalışmaları devam ediyor.
Karşılaşmanın oynanacağı Çaykur Didi Stadyumu'na gelen maçın dördüncü hakemi Burak Pakkan ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) temsilcileri, incelemelerde bulundu.
Pakkan, TFF temsilcileri ve iki kulübün idarecileri stadyumda incelemelerin ardından eşgüdüm toplantısı gerçekleştirdi.
[Fotoğraf: AA]
Toplantıda stadın saha zeminine zarar vermeden temizlenmesi ve mücadelenin saat 17.00'de kaldığı yerden (21 dakika 50 saniye) başlaması kararlaştırıldı.
Rize'de kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürürken, mücadelenin hakemi Yaşar Kemal Uğurlu maçtan 2 saat önce statta yapacağı incelemenin ardından son kararını ilan edeecek.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Çaykur Rizespor Antalyaspor Süper Lig Kar Yağışı
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