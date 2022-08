Kariyerinde 11 kezle en fazla Avrupa şampiyonluğu yaşanan milli güreşçi olan Rıza, 5. kez dünya şampiyonu olması durumunda bir kez daha Türk güreş tarihine adını yazdıracak.

Rıza, büyüklerde en fazla dünya şampiyonluğu elde eden Türk güreşçi unvanını, serbest stilde 4 dünya şampiyonluğu bulunan Hüseyin Akbaş ile paylaşıyor.

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 2019'da gerçekleştirilen Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan 32 yaşındaki güreşçi, böylece grekoromen stilde 4 kez dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu olmuştu.

"Hedefim 5. kez dünya şampiyonu olmak"

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da 10-18 Eylül'de düzenlenecek Dünya Güreş Şampiyonası'nda zorlu bir süreçin kendilerini beklediğini belirtti.

"Uzun zamandır hazırlıklarımız devam ediyor. Nisan ayının başında Avrupa Şampiyonası vardı, orada 11. Avrupa şampiyonluğunu elde etmiştim. Ondan sonra Dünya Şampiyonası hazırlık süreci başladı. En son 22 Haziran'da Roma'da ranking turnuvasında güreştim. Güzel maçlar yaparak birinci oldum, Dünya Şampiyonası'na hazır olduğumu gösterdim."

[Fotoğraf: AA]

Rıza, Dünya Şampiyonası hazırlıkları kapsamında iki kampı geride bıraktıklarını vurguladı.

"Son kamp için 21 Ağustos'ta Bolu Aladağ'da olacağız. Tabii ki her zaman söylediğim gibi burada ülkeme başarı kazandırmak istiyorum. Hedefim 5. kez dünya şampiyonu olmak. Dünya şampiyonalarında toplam 8 madalyam var. Madalya sayımı 9 yapmak, altın madalyamı da 5'e çıkarmak istiyorum. Kendimi son zamanlarda güçlü, kuvvetli hissediyorum. Eksik olan kilomu da aldım. 122-123 kiloda değil, 130 kiloda güreşeceğim. Bunu kas olarak aldığımı düşünüyorum. Artık rakipler benle uğraşsın istiyorum. Hedefim eksik kiloyu tamamlayıp bunu avantaja çevirmek, hızlanmak, güçlenmekti. Bunları başardığıma inanıyorum. Son kampta da üstüne koyarak iyi bir şekilde Dünya Şampiyonası'na gitmek istiyorum."

Rıza, Türk güreş tarihine yeniden ismini yazdırma şansı buldu.

"Aslında hedefim işin o boyutunu hiç düşünmeden sadece başarı kazanmak, önümdeki şampiyonada altın madalya almak oldu. Bir şampiyonluk daha kazanırsam Türk güreş tarihinde en çok dünya şampiyonluğu kazanan sporcu olacağım. Bu da ayrı güzel olur. Sonuçta rekorlar kırmak güzel bir şey. Bu da iyi bir güreşçi olduğumuzu, gençlere iyi örnek olduğumuzu gösterir. Hedefi yukarı taşımış, o hedefe ulaşmak isteyen gençlerimize yeni bir hedef koymuş oluruz."

[Fotoğraf: AA]

"130 kiloyu havaya kaldırıp atabilecek teknikler çalıştım"

Nisan ayında Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 11. kez Avrupa şampiyonu olan Rıza, Dünya Şampiyonası'nda daha iyi güreşeceğine inandığını kaydetti.

Milli sporcu, yeni tekniklere çalıştığına işaret etti.

"130 kiloyu havaya kaldırıp atabilecek yeni teknikler çalıştım. Eğer onları yaparsam güçlü olduğumu görürsünüz. Bir oyunu müsabakada yapmak için antrenmanlarda binlerce kez tekrarını yapmak gerekiyor. Künde çekmek için bile 250-300 kiloyla devamlı çalışıyorum."

"Karelin'in rekorunu kırmak gurur verici olur"

2024 Paris Olimpiyatları'na kadar 12 Avrupa şampiyonluğu bulunan Rus Aleksandr Karelin'in rekorunu yakalama ve geçme şansı olan Rıza, bunu gerçekleştirmenin gurur verici olacağını söyledi.

"Rekorları kırıyorsanız yaptığınız işin hakkını veriyorsunuzdur. Avrupa şampiyonluğunda Karelin'e yetişir, onu geçersem benim için inanılmaz gurur verici olur. Türk güreşi için de aynı şekilde. 'Demek ki rekorlar geçilebilir' denilir. Bunu dedirtebilmek en büyük hayalim. Onun için iki yıl dişimi sıkacağım. Bu iki yıl çok dikkat edeceğim. Sırf o Avrupa rekorunu kırabilmek, kırılmayacak bir rekor olmadığını göstermek için. Çok da uzun bir zaman değil, dişimi sıkabilirim."

[Fotoğraf: AA]

"Güzel bir rekabet ortamı var"

Rıza Kayaalp, "Altyapıdan yeni Rızalar, yeni Tahalar geliyor mu?" sorusuna yantı verdi.

"Benim kilomun boş kalacağını düşünmüyorum. Madalya gelecektir, 'ne kadar altın, gümüş, bronz madalya gelir?" bilemiyorum. Ama benim kilomda devamlı madalya geleceğine inanıyorum. Çünkü alttan gelen kardeşlerimize bakarsak, benden sonra güzel bir rekabet ortamı da oluşacaktır. Onu da görüyorum. 5-6 iyi ağır sıkletimiz var, tabii bu rekabet ortamı da başarıyı getirecektir."

Rıza, istikrarlı bir başarıyı yakalamak için bir ömür adanması gerektiğinin altını çizdi.

"Benim 22 yılım oldu, 11 yaşında evden ayrıldım. Bazen üzülüyor insan. Bir şeyler elde ediyorsun, şu an bir futbolcunun transfer parasını, 3-4 milyon avroyu biz belki de o kadar şampiyonluğumuzla kazanamamışızdır. İnsanlara bazen bu basit gelebiliyor. Keşke her gün 10 kişiyi getirsem de antrenmanımı izletsem. Sadece bir maçı değil de her şeyimizi görmelerini istiyorum. Hangi anne 11 yaşında çocuğunu bırakmak ister. Çocuğun bu sporu yapmasını istiyorsa bırakacaksın. Çocuğun kendisi istemesi lazım, o da var. Ben kendim istiyordum."

Sosyal sorumluluk projelerinde yer alıyor

Rıza Kayaalp, güreş dışında sosyal sorumluluk projelerinde yer almayı çok sevdiğini dile getirdi.

Rıza, okullarda öğrencilerle buluştuğunu anlattı.

"Okullara hep kendi imkanlarımla giderdim, kimseden bir şey istemezdim. O benim prensibimdi. Hangi okul beni arasa hep kendi imkanlarımla gittim. Diyanet Vakfı'nda görev aldım, 3-4 ülkeye kurban yardımlarına gittim. Son zamanlarında kurban yaklaştıkça bizim şampiyonalara denk geliyor. Yoğun bir tempoya denk geldiği için gidemiyoruz. Başka sosyal sorumluluk projelerinde de gönüllü olmaya çalışıyoruz."

[Fotoğraf: AA]

"Ay Vera'nın güreşe yeteneği var"

Kızı Ay Vera'nın güreşe yetenekli olduğuna değinen Rıza, evde yaptığı antrenmanlara kızının da eşlik ettiğini söyledi.

Rıza, kamp dışında evde de çalıştığına dikkat çekti.

"Evde antrenman yaptığımda kızımın yanımda olması çok hoşuma gidiyor. Ay Vera ile hiç canım sıkılmıyor. Önceden bir saat çalışıyorsam, şu an 2 saat çalışıyorum. Nefes alış ve verişini de çok güzel yapıyor. En çok istediğim şey, bu ülkeye faydalı bir birey olması ve ülkesine hizmet etmesini çok istiyorum."

Birlik mesajı

Rıza Kayaalp, son olarak güreş camiasına yönelik birlik beraberlik mesajı verdi.

"Bu spor da ülke de bizim. Başarılar da hepimizin başarısı. Sonuçta benim başarım, ülke başarısı demektir. Camiamızın birlik ve beraberlik içinde olmasını çok istiyorum. Sonuçta yıllar, kişiler geçici, biz de geçiciyiz. Kişisel problemler çok uzatılmamalı, amaç ülkeye hizmet etmek olmalı. Bazı konular göz ardı edilebilir. Amacımız bu sporu en iyi şekilde yapmak, hizmet etmek. En büyük amacımızın yaşadığımız ülkenin bayrağını göndere çektirebilmek olması lazım. Kişisel problemlerin geri planda kalması lazım, uzatılmaması çok önemli."