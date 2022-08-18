Sezona teknik direktör Okan Buruk yönetiminde giren sarı-kırmızılı ekip, ilk haftada deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'u 1-0 yenerken, evindeki ikinci hafta mücadelesinde Bitexen Giresunspor'a aynı skorla mağlup oldu. İlk 2 haftayı 3 puanla kapatan Galatasaray, 10. sırada yer alıyor.

Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Ümraniyespor ise oynadığı 2 maçta birer beraberlik ve yenilgi sonunda bir puan elde etti. Ümraniyespor aldığı bir puanla haftaya 13. sırada girdi.

Galatasaray ile 84 yıllık tarihinde Süper Lig'deki ilk sezonunu geçiren Ümraniyespor, ligde ilk kez karşı karşıya gelecek.

Tek eksik Dubois

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Leo Dubois, Ümraniyespor'a karşı forma giyemeyecek.

Sakatlıklarını atlatan Omar Elabdellaoui ile Emin Bayram takımla çalışmalara başlarken, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda her iki oyuncu kırmızı-beyazlılara karşı sahaya çıkabilecek.