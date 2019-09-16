Başkent Nur Sultan'da gerçekleştirilen organizasyonda grekoromen stil 130 kiloda Türkiye'yi temsil eden Rıza, ilk maçında Küba asıllı Şilili dünya üçüncüsü Yasmani Acosta Fernandez, bir üst turda da Çinli Lingzhe Meng'i 4-0 yenerek çeyrek finale çıktı.

Çeyrek finalde Iakobi Kajaia ile karşılaşan milli sporcu, Gürcü güreşçiyi 5-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmaya hak kazanan Rıza, yarı finalde Alman Eduard Popp ile karşı karşıya gelecek.

Milli güreşçi Rıza Kayaalp'in kariyerinde 3 dünya, 9 Avrupa şampiyonluğu, birer olimpiyat ikinciliği ve üçüncülüğü bulunuyor.

77 kiloda mindere çıkan Fatih Cengiz ise ilk karşılaşmasında Hırvat Bozo Starcevic'i 3-1'le geçti. İkinci turda Belaruslu Pavel Liakh ile eşleşen Fatih, ilk devreyi 1-0 önde tamamlamasına rağmen rakibine teknik üstünlükle yenildi.

Gençler dünya şampiyonu Kerem Kamal, 60 kilo elemelerinde Kırgız Kanybek Zholchubekov'a mağlup olarak organizasyona veda etti.

Kaynak: AA