Dünyanın neredeyse her köşesinden yılda 120 bin kişinin, iklimi, 5 yıldızlı otellerinin iyi hizmeti ve yüksek standartlardaki sahaları nedeniyle golf oynamak için geldiği Belek'te bulunan golf sahaları yıl boyunca boş kalmıyor.

Belek'teki 12 sahada golf oynamak isteyen turistler, altı ay önceden otel ve saha rezervasyonlarını yapıyor.

Belek Golf Kulübü Başkanı Cahit Kaya yaptığı açıklamada, 2012 ve 2014 yıllarında golf turizminde kriz yaşadıklarını hatırlattı.

Bu sene, geçmiş yıllara göre golf oynamak için gelen turistlerde yüzde 50 artış olduğunu vurgulayan Kaya, "Bu sezon beklediğimizden çok daha iyi gidiyor. İnanılmaz bir talep var. Sahaların yetmediğini söyleyebilirim. Daha 10 saha olsa, daha fazlasını yakalayabiliriz. Bu da bir rekor olabilirdi. Golf turizmi şu anda çok iyi gidiyor." diye konuştu.

"Ciro iki katına çıkabilir"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun zaman ayırarak bu sporun gelişimini çok desteklediğini, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da golfün öneminin farkında olduğunu belirten Kaya, "2008'den beri gerek sporcu gerekse de antrenör olarak çok kere Avrupa'ya gittim. Belek'teki golf sahalarımız, Avrupa'daki çoğu sahadan iyi. Kondisyonları ise gerçekten çok iyi. Kondisyon ve sahalarımızın kalitesi iyi olmasaydı bu kadar turist gelmezdi. Şu anda golf turizminin bıraktığı bir ciro var zaten. Sahaların artırılmasıyla o ciro iki katına çıkabilir." ifadelerini kullandı.

Kaya, sadece Antalya bölgesine değil, Bodrum, Kuşadası gibi turistik ilçelere de en az 5-6 golf sahası yapılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA