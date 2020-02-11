Çalımbay, antrenman öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligde Medipol Başakşehir maçında iyi bir performans sergilediklerini söyledi.

Karşılaşmaya çıkarken sakat futbolcularının çok olduğunu anımsatan Çalımbay, maçın başından sonuna kadar çok iyi oynadıklarını ve oyun disiplininden kopmadıklarını belirtti.

Çalımbay, Medipol Başakşehir maçında yüzde 100 penaltılarının verilmediğini savunarak, "Maalesef bu bize 5-6 kez oldu. Anlamadığım bir kere VAR'a gidin, bir bakın. Bir baksalar onun penaltı olduğunu görecekler. Herkes görmüş, bir tek VAR'dakiler göremiyor." dedi.

Pozisyonda topun rakip oyuncunun ayağına çarparak koluna geldiğini anlatan Çalımbay, "Topu kolunun altına alarak sahaya çıkıyorsa bu topu taşıyor. Bunu da VAR'da yüzde 100 görmeleri lazım. Eğer o anda VAR'ın başında adam varsa hakem varsa... Olsa orada görürdü herhalde, belki yerinde yoktu, belki daldı gitti." diye konuştu.

Çalımbay, Anadolu insanlarının büyük takımlarda olduğu gibi tepkilerini dile getiremediğini vurgulayarak, "Zaten onların dile getirme şansları bize göre daha çok. Bizim taraftarımız türkü derleyerek tepki gösteriyor. Anadolu insanı masumca bir tepki gösteriyor. Birazcık daha anlayışlı olmaları gerekiyor, VAR sistemi önemli ama VAR sistemindekiler korkuyorlar." ifadelerini kullandı.

[Fotoğraf: İHA]

"VAR'da yabancı hakemler görev alsın" önerisi

Çalımbay, VAR sistemiyle ilgili eleştirilerde bulundu.

"Bence VAR hakemlerini yabancı yerden getirsinler. Kimsenin canı yanmasın. VAR çok önemli, çok kıymetli, çok da iyi kullanırsanız işe yarayacak bir şey ama çoğu kulüp maalesef mağdur oluyor, biz de onlardan biriyiz. Şuana kadar bir sürü penaltı pozisyonumuz var, hiçbirinde VAR'a gitmediler. Penaltı atmayan tek takım biziz. 8'er penaltı atanlar var, işte bu averaj için önemli. Bizim hakem hatasıyla aldığımız 1 puanımız dahi yok ama hakem hatasından kaybettiğimiz bir sürü puanımız var."

Takımının kritik maçlar oynadığını dile getiren Çalımbay, hakemlerden daha dikkatli maç yönetmelerini istedi.

Çalımbay, kırmızı-beyazlı ekipte sakat futbolcuların sayısının fazla olmasından dolayı sıkıntı yaşadıklarını da ifade etti.

[Fotoğraf: İHA]

Maç saati tepkisi

Çalımbay, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Antalyaspor ile kritik bir karşılaşma oynayacaklarına da değindi.

"Şimdi kızacak bir sürü şey söyleyecekler. Şuanda eksi 18 derecede donuyoruz. Şimdi saat 19.15'te bu maçı oynatıyorlar. Soğuk, antrenmanı dahi yapamıyorsun, zaman zaman kısa kesiyoruz. Burası Sivas ona göre biraz daha anlayışlı saatleri yaparlarsa bizim açımızdan da maça gelen taraftar açısından da çok çok iyi olur."

Trabzonspor maçı

Çalımbay, ligin 22. haftasında da Trabzonspor ile deplasmanda zor bir karşılaşma oynayacaklarına da değindi.

"Kadromuz böyle olursa eğer sakatlarımız da gelmezse mecburen aynı kadroyla iki maçı da oynamak zorunda kalacağız. Bizim için biraz zor günler ama inşallah bunları aşacağız. En kısa sürede çok çok iyi yerlere geleceğiz. Arkadaşlarıma yürekten inanıyorum, güveniyorum çok iyi şeyler yapacağız. Trabzonspor maçı bana göre final maçı, bunun farkındayız. Trabzon'un atmosferini, karakterini her şeyini çok iyi biliyorum. O maçın nasıl geçeceğini de çok iyi biliyorum. Bence o maçtaki en önemli şeylerden bir tanesi hakem, o maçın hakemi çok önemli. Orada hakemin çok dikkat etmesi gerekiyor, iki takım açısından da kolay bir maç geçmeyecek."

Sakatlar can sıkıyor

Emre Kılınç, Arouna Kone, Skulatic ve Marcelo Goiano'nun bu maçlarda oynamasının zor olduğunu dile getiren Çalımbay, sakat futbolcuların yetiştirilmeye çalışıldığını aktardı.

[Fotoğraf: İHA]

Çalımbay, VAR kararlarının sonuçları etkilediğini savundu.

"Ben bu hafta şöyle gördüm. Bana göre verilen penaltıların bir çoğu kesinlikle penaltı değil ama verilmeyenlerin yüzde doksan dokuzu penaltı. İşin gerçeği bu, bunun için VAR çok etkili. VAR'ın başında olanların çok dikkat etmesi gerekiyor. Gençlerbirliği ve Rizespor maçında çizgiden dolayı bizim aleyhimize verilmeyen penaltımız var. Bir de bizim yediğimiz bir gol var. Nasıl çizgi çiziyorlarsa ben de anlamadım. Mağdur olduk. Bir tek biz değil, maalesef bütün takımlar mağdur oluyor. Tek ricamız birazcık dikkatli olmaları. Bundan sonra hem aşağıda hem yukarıda çok kritik maçlar oynanıyor. Bütün Hakemlerin ve VAR'daki arkadaşlarımızın çok dikkat etmeleri gerekiyor."

Antrenman

Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaşacağı Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, koşuyla başladı.

Top kapma, pas ve pres çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, idmanın son bölümde yarı sahada çift kale maç oynadı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.