Rıza Çalımbay'dan taraftara 'ekrandan destek' çağrısı
Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Süper Lig'in 27. haftasında bugün Yukatel Denizlispor'u konuk edecekleri maçta, kırmızı-beyazlı taraftarları ekrandan takımlarına destek olmaya davet etti.
Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan videosunda ligde kalan haftalarda final niteliğinde 8 maç oynayacaklarını vurguladı.
"Ekran başında bizi yalnız bırakmasınlar, biz onların sesini duyacağız"
Çalımbay, bu maçlardan ilkini bu akşam saat 21.00'de sahalarında Denizlispor ile yapacaklarını belirterek taraftarlara çağrıda bulundu.
"Bugüne kadar taraftarımızın sayesinde sahamızda hiç maç kaybetmedik. Onları çok arayacağız ama desteklerini her zaman bekliyoruz. Desteklerinin yürekten olduğunu da biliyoruz. Ekran başında da bizi destekleyeceklerini biliyoruz. Bugüne kadar desteklerinden dolayı hepsine çok teşekkür ediyorum. Ekran başında bizi yalnız bırakmasınlar, biz onların sesini duyacağız."
Teknik Direktörümüz @RCALIMBAY'dan taraftarlarımıza mesaj var, "Ekran başında bizi yalnız bırakmasınlar, biz onların sesini duyacağız." #SahneYiğidonun #GösterGücünü pic.twitter.com/sJ9QImM3ye— Demir Grup Sivasspor (@SivassporKulubu) June 15, 2020