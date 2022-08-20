Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamasında, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Malmö ile deplasmanda oynanan maçın son 25 dakikasında iyi pozisyonlar yakaladıklarını ve 3-1'lik skoru hak etmediklerini ifade etti.

Çalımbay, Malmö'nün iyi bir takım ve müthiş bir taraftara sahip olduğunu aktardı.

“Taraftarlarıyla üstümüze baskı kurdular. Son zamanlarda çok kolay gol yemeye başladık. O golleri yemememiz gerekiyordu. Maçın ilk yarısı orada bitti, ikinci yarısı Sivas'ta oynanacak. Bizim onlara karşı pozisyona girmeme ihtimalimiz yok. Transfer ettiğimiz arkadaşlarımızın yüzde 99'u tam hazır değil. Mecburen oynatmak zorunda kaldık. Eğer onlar hazırlık döneminde takıma katılmış olsalardı farklı bir takım olabilirdik. Şu an 2 transfere ihtiyacımız var. Onlar da geldiği zaman takım gerçek yerine ulaşacaktır. Daha iyi olacağız."

Teknik Direktörümüz @RCALIMBAY, resmi internet sitemize açıklamalarda bulundu.



Malmö maçı çok önemli.

Alanyaspor maçını da iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor.

İki maçımızı da kazanıp taraftarımıza hediye etmek istiyoruz.



Sivasspor Youtube https://t.co/c9QeXM7LZ7 pic.twitter.com/iQv1GWhgjq — Demir Grup Sivasspor (@Sivasspor) August 20, 2022

Çalımbay, Malmö ve ligdeki Alanyaspor maçlarının çok önemli olduğunun altını çizdi. Çalımbay, her zaman taraftar desteğine dikkati çektiğine değindi.

"Alanyaspor maçını da çok iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor. Zor bir maç olacak. Alanyaspor lige de iyi başladı. Taraftarın ne olursa olsun maçlara gelip takımı desteklemesi gerekiyor. Maç kazanacaksak taraftarımızın desteğiyle kazanacağız. Taraftarlarımızı Alanyaspor ve Malmö maçlarına bekliyoruz. İkisini de kazanıp onlara hediye etmek istiyoruz. Mutlaka stadyumda olmalılar."