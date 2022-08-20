Atakaş Hatayspor, Yeni Hatay Stadyumu'nda Gaziantep FK'yı konuk etti. Karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetti.

Atakaş Hatayspor, ligin üçüncü haftasında da puanla tanışamadı. Gaziantep FK yenilmezlik serisini sürdürdü.

Gaziantep FK'ya galibiyeti getiren golleri, 7. dakikada Figueiredo ile 49. dakikada Marko Jevtovic kaydetti.

Hatayspor'un golünü ise 31. dakikada El Kaabi attı.

Süper Lig'de üç maçtır kaybetmeyen Gaziantep FK, puanını 7'ye yükseltti. Ligin üçüncü haftasında da puan alamayan Hatayspor 17. sırada yer aldı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

Karşılaşma Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşuyla başladı.

GOL - 7. dakikada Gaziantep FK öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Markovic'in pasında topla buluşan Figueiredo, kaleci Erce Kardeşlerle karşı karşıya kaldığı pozisyonda uzak köşeden meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1

14. dakikada Hatayspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta Louis'in ceza sahası içerisine yaptığı ortada, El Kaabi'nin kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

GOL - 31. dakikada Hatayspor beraberliği yakaladı. Sağ kanattan Lobjanidze ile gelişen atakta arka direkte topla buluşan El Kaabi, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1

43. dakikada sağ kanattan gelişen Hatayspor atağında Kamil Ahmet Çörekçi'nin ceza sahasına yaptığı ortada Louis'in vurduğu top auta gitti.

45+1. dakikada Kamil Ahmet Çörekçi'nin sol çaprazda sert şutunda, top az farkla direğin üzerinden auta gitti.

Mücadelenin ilk yarısı 1-1 tamamlandı.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 49. dakikada Gaziantep FK yeniden öne geçti. Hatayspor ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde savunmanın uzaklaştırmak istediği topu önünde bulan Jevtovic'in vuruşunda, top ağlarla buluştu. 1-2

57. dakikada Gaziantep FK'nın kullandığı kornerde ceza alanı içinde topla buluşan Ertuğrul Ersoy'un kafa vuruşunda, kaleci Erce Kardeşler, meşin yuvarlağı uzaklaştırmak istedi. Markovic önünde bulduğu topa sert vurdu ama meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

62. dakikada Gaziantep'in sağ kanattan geliştirdiği atakta Figueiredo'nun pasında kaleci Erce Kardeşler ile karşı karşıya kalan Markovic'in şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

65. dakikada sağ kanattan gelişen Hatayspor atağında Lobjanidze'nin ceza sahası içerisine yaptığı ortada arka direkte topla buluşan Kaan Kanak'ın şutunda, meşin yuvarlak direğin yanından dışarı çıktı.

90+6. dakikada Lobjanidze'nin sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, kaleci Günay Güvenç topu son anda yatarak kornere çeldi.

Karşılaşma Gaziantep FK'nın 2-1'lik galibiyetiyle sona erdi.

Stat: Yeni Hatay

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Selahattin Altay, Ali Tuna

Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Falette, Vranjes (Dk. 91+1 Burak Öksüz), Adekugbe, Ribeiro (Dk. 79 Varga), Rayane (Dk. 91+1 Onur Ergün), Musa Çağıran (Dk. 63 Boudjemaa), Louis (Dk. 63 Kaan Kanak), Lobjanidze, El Kaabi.

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Djilobodji, Furkan Soyalp (Dk. 75 Abdulkadir Parmak), Jevtovic, Ertuğrul Ersoy, Hanousek, Mustafa Eskihellaç (Dk. 66 Veliu), Figueiredo (Dk. 75 Pekhart), Maxim, Markovic (Dk. 66 Mirza Cihan (Dk. 90+1 Stankovski)), Kitsiou.

Goller: Dk. 7 Figueiredo, Dk. 49 Marko Jevtovic (Gaziantep FK), Dk. 31 El Kaabi (Hatayspor)

Sarı Kart: : Dk. 34 Maxim, Dk. 51 Markovic, Dk. 82 Jevtovic (Gaziantep FK), Dk. 58 Vranjes, Dk. 59 Kamil Ahmet Çörekçi (Hatayspor)

Cevdet Göç: Bu kadar basit hatalar olmamalı

[Fotoğraf: İHA]

Atakaş Hatayspor Teknik Sorumlusu Cevdet Göç, her iki yarıda bireysel hatalardan gol yediklerini belirtti.

"Kazanmak için planlar yaptığımız ve çalıştığımız bir maça iyi de motive olduk. Ama her iki yarının başında yediğimiz goller, bunlar futbolun içinde var mı var. Bazen bireysel hatalara bir şey yapamıyoruz. Yediğimiz golden sonra oyunu tekrar kontrolümüze aldık. Ataklar yaptık, pozisyonlar kaçırdık, eşitliği de yakaladık. İkinci yarıda 47. dakikada yediğimiz şanssız bir gol. İyi bir rakip, geçen yıldan birlikte oynamaya alışmış üzerine koyarak gelen bir rakip. Tabi bu kadar basit hatalar olmamalı. İstatistiklere baktığımız zaman yüzde 72’ye 28 gibi topla oynama oranı var ama futbolda herşey istatistik değil. Biz oyun olarak gelişmeye devam ediyoruz bundan mutluyuz. Biraz daha son vuruşlarda belki bizim de bunun üzerine çalışmamız gerekecek. Oyunumuzun zamana ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Bence keyifli zevkli bir maç oldu. Bu kadar üstün oynadığımız maçta sonuçlandırmayı da yapmamız lazım"

Erol Bulut: İyi oynamadığımız bir maçtan 3 puan aldık

Gaziantep FK'nin teknik direktörü Erol Bulut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Hatayspor önünde iyi oynamadıkları bir maçı kazanmayı bildiklerini söyledi.

Maça istedikleri doğrultuda başladıklarını belirten Bulut, golü attıktan sonra topu rakibe bırakarak defansa çekildiklerini söyledi.

[Fotoğraf: İHA]

Bulut, ikinci yarıda golü yediklerini ve 1-1'den sonra toparladıklarını anlattı.

"Yakaladığımız ikinci gol bize umut verdi. Hatta 2-1'den sonra yakaladığımız pozisyonlarla 3-1 yapabilirdik ve maçı bitirebilirdik. Geçen hafta da söylemiştim yakaladığınız pozisyonları daha iyi değerlendirmemiz lazım. Bugün de yakaladığımız pozisyonları biraz daha iyi değerlendirmiş olsaydık 3-1 yaparak daha rahat bir duruma gelebilirdik. İyi oynamadığımız bir maçtan 3 puan aldık, mücadelelerinden dolayı futbolcularımı tebrik ediyorum."

"Üzüntülü bir günde biraz olsun yüzümüz galibiyetten dolayı güldü"

Sorulan soru üzerine Gaziantep ve Mardin'de yaşanan trafik kazalarına değinen Bulut, yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Bulut, kazaların dikkatsizlikten kaynaklandığını aktardı.

"Söylenecek bir şey yok. Üzüntülü bir günde biraz olsun yüzümüz galibiyetten dolayı güldü. İstemediğimiz durumlar yaşıyoruz ama bu hayatta maalesef var. Geride kalanlar hayata devam etmek, mücadele etmek zorunda."