Haber Giriş: 20 Ağustos 2022 Cumartesi 17:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tottenham tek golle kazandı
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İngiltere Premier Lig'in 3. hafta maçında, Tottenham, Wolverhampton Wanderers'ı 1-0 yendi.
Londra'daki Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanan maçta, Tottenham'ın golü maçın 64. dakikasında Harry Kane'den geldi. Bu gol, 29 yaşındaki İngiliz forvet Kane'nin Tottenham formasıyla 250. golü oldu.
Bu galibiyetin ardından Tottenham, 7 puanla Premier Lig'de liderlik koltuğuna oturdu.
Etiketler: Premier Lig
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