Fenerbahçe bir yandan ligde ve Avrupa’da yoluna devam ederken, diğer yandan da oyun sistemini yerleştirmeye çalışıyor.

Tesislerdeki toplantı odasının duvarına "Hücum, hücum, hücum" ve "Kazan, kazan, kazan" yazdıran teknik direktör Jorge Jesus, taraftarın istediği ofansif futbolu oynatmaya başladı.

Sarı lacivertliler 3-3'lük Hangikredi Ümraniye maçının ardından 6-0'lık Kasımpaşa ve 2-0'lık Austria Wien galibiyetleriyle çıkışa geçti.

7 resmi maçta 16 gol atan sarı lacivertliler, rakibe göre oyun taktiklerinde değişikliğe gidip iyi bir görüntü verdi. Fenerbahçe bu maçlarda 2,29'luk gol ortalaması tutturdu.

Jesus’un dikkat çeken bir başka hamlesi rakibe göre oyun sistemindeki değişiklikler oldu. Sarı lacivertli ekip, şu ana kadar 4-1-3-2, 4-1-4-1, 4-4-2 ve 3-4-3 sistemlerini uyguladı.

Portekizli çalıştırıcı ayrıca 7 resmi maçta 26 farklı isme şans verdi. Futbolcularından her an hazır olmalarını isteyen tecrübeli teknik adam, yaptığı rotasyonlarla da sakatlık riskini azaltmaya çalışıyor.

