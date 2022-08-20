Pandemide küçülen futbol ekonomisi, işlerin normale dönmeye başlamasıyla beraber harcama rekorları kırmaya başladı. Premier Lig ekipleri, iddialı bir bir kadro kurmak için kesenin ağzını açtı.

İngiltere Ligi, bu yaz transfer döneminde açık ara farkla en çok para harcanan lig oldu. Premier Lig takımları harcadıkları 1 milyar 465 milyon sterlin ile yeni bir rekora imza attı.

Önceki rekor 2017'de 1 milyar 430 milyon sterlin olarak tarihe geçmişti.

Ligdeki 20 kulübün 7'si 100 milyon sterlin ya da üstünde harcama yaptı. Başı çeken kulüp ise 179 milyon sterlin ile Chelsea oldu.

Maviler, Brighton'dan Marc Cucurella'ya 65 milyon euro, Manchester City'den transfer ettiği Raheem Sterling'e ise 56 milyon euro ödeme yaptı.

İngiltere'de transfer tahtasının kapanmasına 2 haftadan az bir süre kala, harcama rekorunun daha da büyümesi bekleniyor.